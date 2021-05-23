Kışla Caddesi’nde kaza: 1 yaralı

Kaza, kışla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban B., kullandığı 44 ACH 254 plakalı motosikletle cadde üzerinden şehir merkezine doğru seyir halindeyken, kaldırım çalışmaları için yola dökülen kum yığınına çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan motosiklet devrildi. Kazada sürücü Şaban B. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikata başladı.