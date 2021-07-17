Kısıtlamasız ilk bayram heyecanı çarşı pazara da yansıdı

Koronavirüs salgınının başladığı 2020 yılı ile geçen Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar sebebiyle bayram coşkusu yaşayamayan vatandaşlar, kısıtlamanın olmayacağı ilk bayramın heyecanını yaşıyor.

17 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülke genelinde buruk yaşanan Ramazan Bayramı’ndan sonra kısıtlamalardan uzak geçirilecek ilk bayramın coşkusu, caddelere yansıyor. Bayramlık alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar, mağazalarda yoğunluğa neden olurken Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası da kurbanlık almak isteyenlerin adresi oldu. Kurban kesmek ve et doğramak için bıçak, tahra, balta gibi aletlerini bileyleme telaşına düştü. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini akrabaları, aileleri ve sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti.

Kurban kesim yerleri belli oldu

Elbistan Belediyesi, ilçe genelindeki kurban kesim alanlarını belirledi. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar belirlenen 8 farklı noktada küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların kesimini yapabilecek.

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kesim alanlarında gerekli pandemi denetimleri de yapılacak. İlçe genelindeki kurban kesim alanları şu şekilde; canlı hayvan borsası batısında bulunan boş arazi, Yeşilyurt Çok Programlı Lise yanı, Yunus Emre Mahallesi pazar yeri, Elbistan Ortaokulu bahçesi, Pınarbaşı Mahallesi açık pazar yeri, Hocazade Camii önü pazar yeri, Tepebaşı Caddesi’ndeki eski kolej bahçesi ve Yeşilyurt Mahallesi TOKİ İlkokulu bahçesi.”

Sıcaklık etkili olacak

Elbistan, bayramda aşırı sıcakla karşılayacak. Bayramın ilk günü 38 derece olması beklenen sıcaklık, 4.günden sonra mevsim normallerine dönecek. Meteoroloji uzmanları, Muson uzantılı Basra alçak basıncının etkisi altında olunduğuna dikkat çekerek termometreler 34-35 dereceyi gösterirken, nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha da fazla olacağını belirtiyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle bayramın ikinci gününe kadar astım, kalp gibi kronik hastalığı olanların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında daha dikkatli olmalarını istiyor.

Kısıtlamasız bayram sevincini yaşayacaklar

Bu bayram kısıtlamaların olmaması, en çok vatandaşları sevindirdi. Kesesine göre bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, “3 bayramı evimizde geçirdik. Sevdiklerimizle bayramlaşamadık. Uzaktan bayramlaşmak ya da telefonla bayram kutlamak bizim kültürümüze yabancı. Ama mecburen bu şekilde bayram kutlamıştık. Kurban Bayramı’nda ise kısıtlamalar olmayacak. İnşallah bu bayram büyüklerimize gider bayramlarını kutlarız, çoluk çocuk parklara bahçelere gider” ifadelerini kullandılar.