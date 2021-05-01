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Kısıtlamada kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 102 bin lira ceza

Elbistan’da sokağa çıkma kısıtlaması ve pandemi tedbirlerine rağmen, polisin düzenlediği operasyonda kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 102 bin TL idari para cezası kesildi.

Kısıtlamada kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 102 bin lira ceza
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Elbistan’da sokağa çıkma kısıtlaması ve pandemi tedbirlerine rağmen, polisin düzenlediği operasyonda kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 102 bin TL idari para cezası kesildi.

 Kumar oynayanlardan biri, polis baskın yapınca balkona saklanmak istedi ancak yakalanmaktan kurtulamadı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir iş hanının ikinci katında bulunan lokalde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ekiple birlikte söz konusu adrese giden polis ekipleri, pandemi tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ikinci gecesinde 17 kişiyi oyun oynarken yakaladı. Söz konusu şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak başta olmak üzere maske ve sosyal mesafe kuralı ihlallerinden dolayı toplam 102 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ruhsatı bulunmayan iş yeri ile ilgili de tutanak hazırlandı.

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