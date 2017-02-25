Kısık Sesler Spor Kulübü üyeleri, Kaymakam Pendik’i ziyaret etti

Kısık Sesler Spor Kulübü Başkanı Çağlar Kara ve sporcular, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Masa Tenisi 2. Bölge Şampiyonası öncesinde, Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik’i makamında ziyaret ettiler.

Antalya-Kemer’de düzenlenecek olan turnuva öncesinde, Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Marangoz, Nurhak İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Karpınar, Kısık Sesler Spor Kulübü Başkanı Çağlar Kara, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Kadiroğlu ve Recep Parlak, Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik’i ziyaret ederek, turnuva hakkında bilgi verdiler.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik, kulübün yöre için güzel bir kazanım olduğunu belirterek, özel çocukların da bu imkânlardan faydalanmasının devletin vatandaşlarına sunduğu güzel imkanlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Marangoz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Karpınar kulübün yöreye kazandırılmasında kulüp yönetimine gerekli desteklerin sağlandığını kaydettiler.

Kulüp Başkanı Çağlar Kara, 1. ve 2. Bölge Şampiyonasından çıkan kulüp sporcularının Türkiye Şampiyonasına katılacaklarını belirterek, “Kulübümüze sadece Nurhak’ta değil, Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Göksun’dan da sporcu katılımlarını bekliyoruz. Elbistan ilçemizden bisiklet ve atletizm şampiyonası için sporcuları belirledik” dedi.

Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik ise sporculara başarı dileklerinde bulundu.



