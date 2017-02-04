Kısaca: “İşçi alımı ve santralin rehabilitasyonu önceliğimiz”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu ile yaptıkları görüşmenin ana gündem maddelerinin, işçi alımı ve A Termik Santrali’nin rehabilitasyonunun oluşturduğunu söyledi.

Bölgede kurulu bulunan termik santraller ve AEL Kömür İşletmesi’nin teknik personel açığıyla ilgili EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu’na daha önceden bir dosya sunduklarını hatırlatan Başkan Kısaca, “İşçi alımı ve A Termik Santrali’nin rehabilitasyon çalışmalarıyla ilgili adımların atılması yönündeki taleplerimizi bir kez daha ilettik” dedi.

Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrali ile bu iki santrali besleyen Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’ndeki teknik personel açığı her geçen gün büyüyor. Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanlığının verdiği rakamlara göre santrallerdeki mevcut kadrolu teknik personel sayısı ancak bir üniteyi çalıştırabilecek düzeyde bulunuyor. Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı da, norm kadrosu 3 bine yakın olan AEL Kömür İşletmesi’ndeki sayının kritik seviyeye düştüğünü hemen her platformda dile getiriyor.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca da, sendika yetkililerinin bu yöndeki açıklamaları ve kendilerine gelen talepler doğrultusunda özellikle işçi alımı noktasında beklentinin karşılanması için daha önce makamında ziyaret ettiği EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu ile Elbistan’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin olarak bir açıklama yapan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, “EÜAŞ Genel Müdürlüğü, bölgemizdeki santraller ve kömür işletmesindeki işçi açığının sayı ve branş tespitine yönelik olarak bir hazırlık sürecinde. Tabii bu konuda bize ulaşan taleplerin sayısı da oldukça fazla. Sendika başkanlarımızın ziyaretlerinde de bu konu gündeme geliyor. İşçi alımı konusunda en kısa sürede adım atılması için EÜAŞ Genel Müdürümüz Sayın Nevzat Şatıroğlu’nu Ankara’da ziyaret etmiş ve dosya sunmuştuk. Kendisi, Elbistan’a geldiğinde de bu konudaki son durumu ve gelinen noktayı istişare etme fırsatı bulduk. Uzunca bir süredir kadrolu personel alımı yapılmıyor. Emekli olanlarla birlikte işletmelerdeki personel sayısında da ciddi bir düşüş var. Bizim temennimiz biran önce işçi alımı yapılması yönünde. EÜAŞ, bu konuda gerekli çalışmayı yapıp Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirecek. İnşallah en kısa zamanda sevindirici bir haber alırız” şeklinde konuştu.

32 yıl önce faaliyete geçen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin oldukça yıprandığını ve çalışanların da hayatını tehlikeye atan arızaların meydana gelmesiyle ilgili olarak endişelerini EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu’na anlattıklarını belirten Başkan Kısaca, “Afşin-Elbistan A Termik Santrali, 30 yıldan fazla bir süredir elektrik üretiyor. Santraldeki yıpranma oranı çok fazla. Tabii bu işletmemizde kapsamlı bir bakım ve rehabilitasyona ihtiyaç var. Baca gazı filtre sistemi dahil olmak üzere gerekli rehabilitasyonun biran önce yapılması gerekiyor. Hem bölgede yaşayan insanların hem de orada çalışan işçilerimizin güvenliği açısından ciddi önlemlerin alınmasının gerekliliğini bir kez daha ilettik. Bu 3 konuyu yakından takip ediyoruz. Bu konulardaki gelişmeleri de halkımızla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.



