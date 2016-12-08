Kısaca: Elbistan’a yeni ADSM yapılacak

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Başhekimi Dt. Muhammed Çığlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Kısaca, Elbistan’a yeni ADSM yapımıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek “Bölge Hastanemizden sonra inşallah modern bir diş hastanesine kavuşmuş olacağız” dedi.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Başhekimi Dt. Muhammed Çığlı ve ADSM Müdürü Tahsin Öztunç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

ADSM Baştabibi Dt. Muhammed Çığlı’ya yeni görevinde başarılar dileyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, “Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, ilçemizin en önemli sağlık kuruluşlarından birisi. Oldukça yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Sadece Elbistan’dan değil Ekinözü’nden, Nurhak’tan ve Afşin’den de hasta kabul eden bir merkez. Tabi biz, buradaki diş hekimi sayısının artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bakanlığımızla bu konuda istişarelerde bulunuyoruz. Yeni atamalarla birlikte bu sayı 18’e ulaşacak. İnşallah yapımı tamamlanan 300 Yataklı Bölge Hastanemizin karşı tarafında yeni bir ADSM yapılması planlanıyor. 25 ünitlik bir merkez düşünülüyor. Bununla ilgili proje hazırlıkları sürüyor. En kısa sürede bu yeni merkezimizin inşaatına başlanacak. Böylece ilçemiz, Bölge Hastanemizden sonra modern bir diş hastanesine kavuşmuş olacak. Bugün Sayın Başhekimimize yeni görevinde başarılar dilemek ve hayırlı olsun temennisinde bulunmak için buraya geldik. İlçemize ve hemşerilerimize hizmetin en iyisini vermeleri dileğiyle hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

ADSM Başhekimi Dt. Muhammed Çığlı ve ADSM Müdürü Tahsin Öztunç da, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, insan odaklı çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdiler.



