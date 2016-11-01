Kısaca: Elbistan, hizmetlerin en iyisine layık

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Ceyhan Nehri’nin şehir merkezinden Kaynarca mevkiine kadar olan bölümünde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan rekreasyon projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Elbistan halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunu ifade eden Kısaca, çalışmaların tamamlanması ile birlikte nehrin bambaşka bir görüntüye kavuşacağını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Demir, Turgut Akbaş ve Fikri Aydın ile birlikte rekreasyon projesinin yürütüldüğü alanda incelemelerde bulunan Kısaca, burada Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici firmanın yetkililerinden bilgi aldı.

Ceyhan Nehri’nin, şehri ikiye bölerek akan ender ırmaklardan biri olduğunu ve bu güzelliğin korunması için rekreasyon projesinin uygulamaya konulduğunu belirten Kısaca, nehir yatağının doğal taşlarla koruma altına alındığını söyledi.

Kısaca, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“KASKİ Elbistan Şube Binası ile yazlık öğretmenevinin yanındaki köprüden başlayıp, Pınarbaşı istikametine doğru peyzaj çalışması var. Özellikle Ceyhan Nehri kenarında doğal taşlar ile güzel bir görüntü sağlanıp, yaklaşık 100 dönümlük bir park alanı oluşturuluyor. İçerisinde restoranlar, çay bahçeleri, oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu güzel bir hizmet Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılıyor. Şuana kadar 800 metrelik bir kısmında taş döşemesi yapıldı. İçerisinde 1000 adet ağaçların olacağı, yeşillendirme ve çiçeklendirmesinin olacağı güzel yapılar yapılıp, insanların hizmetine sunulacağı, kafeteryaları ve dinlenme alanları ile Elbistan’ımızın şehir merkezine en yakın alanda nefes alabileceği, gelip oturup dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği bir bölge haline geliyor. Bundan sonraki süreçte yine Büyükşehrimiz Pınarbaşı’na kadar olan yerleri etap etap tamamlayacak ve Ceyhan’ımızın etrafını güzelleştirecek. Biliyorsunuz ki dünya içinden nehir doğan ve aynı zamanda içinden geçen ırmak çok nadir. Ceyhan Nehrimiz de bu nadir ırmaklardan bir tanesi. O nedenle Ceyhan’ımızın etrafının düzenlenmesi ve insanlarımızın kullanımına açılması gerekiyordu. Bununla ilgili çalışmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor. Bizde belediye meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte sık sık yapılan hizmetleri vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Dolayısıyla da bu çalışmaları yerinde incelemek ve ne aşamaya geldiğini görmek amacıyla buradayız. Ben bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Çünkü Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler sadece bununla da sınırlı değil. Yaklaşık 340 kilometre asfaltlama çalışması yaptı. Kilit parke, su ve kanalizasyon çalışmaları oldu. Ben teşekkür ediyorum. Elbistan halkımızın hizmetlerin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hizmetlerin devam edeceğini halkımıza söylemek istiyorum.”

Yapılan çalışmalar sırasında nehir yatağının daraltıldığı yönünde bazı dedikoduların ortaya atıldığını belirten Kısaca, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kısaca, rekreasyon projesi kapsamında, bölgede bulunan eğlence merkezlerinin de taşınması için gerekli çalışmaların başlatıldığını anlattı.

Kısaca, “Burası ile ilgili halk arasında bazı dedikodular çıkarılmak isteniyor. Ceyhan’ın yatağının daraltıldığı söylentileri ortaya atılıyor ancak, vatandaşlarımız çalışmaları gelip burada gördüklerinde, Ceyhan Nehri’nin yatağında daralmanın söz konusu olmadığını görüyor. Çünkü taşların döşendiği bölgedeki toprak alınıp, yerine doğal taş bırakılıyor. Bu vesile ile çamur ve balçık oluşumu engellenmiş olacak. Çamur ve balçık nedeniyle tehlike arz eden alanların da ortadan kaldırılması sağlanacak. Ayrıca eğlence merkezleri ile ilgili de yine Büyükşehir Belediyemizin buradaki mekân sahipleri ile görüşmeleri var. Buraların istimlaki söz konusu ve buradan kaldırılmaları ortak karar ile tamamlanacak. Bu vesile ile vatandaşlarımız da buralara geldiği zaman, rahatsız olacakları bir oram olmayacak. Buranın en büyük özelliği çarşı merkezine yakın olması. Vatandaşlarımızın kısa dönemde dinlenme mekânına gidip gelmeleri mümkün olacak. Bu çalışmalardan dolayı tekrar Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



