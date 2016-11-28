Kısaca: “Duble yolla birlikte ulaşımda kalite ve konfor artacak”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, yapım çalışmaları süren Göksun-Elbistan duble yol projesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bölgenin standartları en yüksek seviyeye getirilmiş ve olumsuzlukların minimize edildiği bir yola kavuşacağını ifade etti.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, büyükşehir belediye meclis üyeleri ve Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Göksun-Elbistan duble yol projesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Projenin yüklenici firmasının sorumlusu Cihan Aksoy’la Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi civarındaki şantiyesinde bir araya gelen AK Parti heyeti, çalışmaların son durumu hakkında geniş kapsamlı bilgi aldı.

Elbistan-Göksun Karayolunun bölünmüş yol standardında yeniden yapılması, bitümlü sıcak asfalt ile kaplanarak konforunun en üst seviyeye çıkarılması amacıyla Mayıs ayından itibaren başlayan çalışmalar devam ediyor. 55 kilometre uzunluğundaki yolda şuan menfez ve köprülerden oluşan sanat yapılarının inşası, genişletme çalışmaları ve kot düzeltme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara yolun Afşin ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi kesiminde ağırlık veriliyor.

AK Parti heyetine çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aktaran Atacan Aksoy İnşaat Ltd. Şti.’nin şantiye şefi Cihan Aksoy, önlerindeki en büyük engelin kamulaştırma problemi olduğunu söyledi.

Kamulaştırma problemi çözülmediği için sanat yapılarına ağırlık verdiklerini kaydeden Aksoy, 55 kilometrelik güzergâhta yer alacak 210 sanat yapısından 40’ının tamamlandığını belirtti.

Aksoy, şu bilgileri verdi:

“Çalışmalara Nisan ayında başladık. Asfaltlamaya ne zaman başlayacağımızı söyleyemiyoruz ama kazı-dolgu işlerine ve sanat yapıları ile beton işlerine başladık. Toplam 210 tane menfezimiz var. Bunların 40 tanesini yaptık. İşin 3 yıllık bir süresi var ama kamulaştırmaların çözülmüş olması lazım ki bizim önümüz açılsın ve çalışmalara devam edelim. Kış şartları malumunuz. Kışın biraz paydos etmek zorunda kalıyoruz. Aralık 15’ten 1 Nisan’a kadar çalışma yapılamayacağı sözleşmede yazıyor.”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ise, çalışmalarda 10 kilometre uzunluğa ulaşıldığını vurguladı. Başkan Kısaca, “Göksun-Afşin-Elbistan arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını yerinde inceledik. Yüklenici firmanın temsilcilerinden bilgiler aldık. Şuanda da Göksun-Elbistan karayolunun tahminen 25. kilometresinde çalışılıyor. Burada rampalar düzleniyor ve çukur alanlar da dolduruluyor. Genişletme çalışmaları yapılıyor. Menfezleri ve sanat yapıları ile birlikte şuana kadar yaklaşık 10 kilometrelik bir kısım tamamlanmış durumda. Diğer kısımlarda, kamulaştırma problemi olmayan yerlerde çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Çalışmaların tüm güzergaha yayılabilmesi için kamulaştırma çalışmalarının bitmesi bekleniyor” dedi.