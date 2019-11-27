Kışa uygun çiçekler dikilmeye başlandı

Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandıran Elbistan Belediyesi, kış mevsiminde de çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor. Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada dikimi yapılan çiçeklerin kış şartlarına uygun olarak seçildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Elbistan genelinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında kent meydanları, şehir giriş çıkışındaki kavşaklar, refüjler ve şehir merkezinde bulunan çiçekliklerde süs lahanası çiçeği dikim çalışmaları devam ediyor. Büyük titizlikle gerçekleştirilen çalışmalardan sonra süs lahanası çiçeği sadece ilçeyi süslemekle kalmayacak aynı zamanda Elbistan’ın yeşiline farklı ton katacaktır. Süs lahanası çiçeği 5 farklı renkte olup kış şartlarına uygun bir çiçek olma özelliği taşımaktadır.

Elbistan halkının huzuru ve memnuniyeti bizim için önemlidir. Çevreye ve doğaya verdiğimiz önemle yaptığımız her çalışma ilçemize artı değer katmak içindir. Ekiplerimiz Elbistan’da kışında çiçekler solmasın diye park, bahçe ve yeşil alanlarımızda çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.