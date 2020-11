Kış tedbirleri masaya yatırıldı

İl merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı, don olayı ve olası meteorolojik uyarılar çerçevesinde yapılacak olan çalışmalarda alınacak tedbirleri görüşmek, değerlendirmelerde bulunmak ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, kış tedbirleri koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

AFAD’da düzenlenen toplantıya Vali Ömer Coşkun’un yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Paydaşlarla yapılan toplantıda ilgili kurumların koordinasyon içinde hizmet vereceğini belirten Vali Ömer Faruk Coşkun, vatandaşlarımızın kış mevsimini sorunsuz geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düştüğüne dikkat çekerek, gerekli tedbirlerin alınmasının önemine değindi.

Vali Coşkun, “Bakanlığımızın genelgesinde de belirtildiği üzere meteorolojik ihbar alındığı andan itibaren birimlerimiz teyakkuz haline geçerek, her kurumun kendi sorumluluk alanı ile ilgili tedbirleri hayata geçirmesi sağlanacaktır. Acil durum meydana geldiğinde müdahale çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanarak olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Çalışmaların, üst birimlere raporlaması yapılarak ihtiyaç halinde destek talebinde bulunulacaktır. Her kurum bu bilinçle ön hazırlıklarını şimdiden tamamlayarak kapasitesini gözden geçirmesi gerekmektedir" dedi.

Vali Coşkun ayrıca; “Kurum ve kuruluşlarımız ile koordinasyon merkezlerimiz tarafından yaklaşan kış aylarında, yaşanabilecek acil durumların önlenmesi, müdahalenin koordinasyonu ve kurumlar arası işbirliğinin en üst düzeyde sağlanacağı bilinci ile toplantımıza katılım sağlayan birimlerimize teşekkür ediyor, afetsiz günler diliyorum” diye konuştu.



İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun toplantıda, kış tedbirleri hazırlık çalışmaları ve yapılacak diğer çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Toplantıya ilçe kaymakamları da canlı yayın aracılığıyla katılarak, ilgili kurumlara sorun ve taleplerini ilettiler.