Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kış mevsimi nedeniyle alınacak tedbirler, düzenlenen koordinasyon toplantısında görüşüldü. Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısında, yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklar ve alınacak önlemler gözden geçirildi.

Elbistan Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen koordinasyon toplantısına; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz, Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Koordinatörü Ali Mazhar Türk, Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç, Karayolları Şefi Hüseyin Özdemir, Yazı İşleri Müdürü İlyas Elmas, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, ELOFF Başkanı Cemil Arığ ve görevliler katıldı.

Toplantının amacı hakkında bilgi veren Kaymakam Tuncay Akkoyun, şunları söyledi:





“Bu yıl 2016-2017 kış mevsiminde alınacak tedbirlerle ilgili bir araya geldik. Sizlerin de bildiği gibi Elbistan ilçemiz mülki sınırları içerisinde kış şartları genel itibarı ile sert geçmektedir. Özellikle Aralık ve Ocak ayları yoğun kar yağışlarının, trafik itibarı ile buzlanmanın olduğu ve birçok kurumu ilgilendiren bazı risklerin yaşandığı bir döneme gireceğiz. En azından bu döneme girmeden ilgili kurumlarla burada kolluk kuvvetlerimiz var, emniyetimiz, jandarmamız, Elbistan Belediyemiz, Büyükşehir belediyesi, Karayolları, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Ümit ediyorum burada alınacak kararlar, tedbirler bu kışın sağ salim, sıkıntısız, kazasız, belasız geçirilmesi için bir fırsat olur. Tabi bu kış şartları sadece trafik güvenliği açısından değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması, yolların açık tutulması, aynı zamanda okullarımızın açık tutulması gerekiyor. Biliyorsunuz okullarımız devam ediyor. Her ne kadar 15 günlük tatil olsa da, eğitim öğretimin aksamadan devam etmesi, özellikle taşımalı eğitim yapılan yerlerde öğrencilerimizin okullarına rahat ve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini, taşımalı eğitim yapılmayan yerlerde de öğrencilerimizin eğitimlerini daha rahat yapmaları açısından ümit ederim hayırlı kararlar alınır.”

Ankara’da kış tedbirleri ile ilgili olarak önemli bir toplantı yapılacağını dile getiren Kaymakam Akkoyun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Aralık ayının 6’sında önemli bir toplantı yapılacak. Ankara’da yapılacak toplantının akabinde de aldığımız tedbirleri gözden geçireceğiz ve güncellemelerimizi de yapacağız. Asıl amacımız şudur; Elbistan’da genel itibarı ile bir durum değerlendirmesi yapmak, karşılaşabileceğimiz olumsuzlukları, karşılaşabileceğimiz riskleri gözden geçireceğiz. Bu çerçevede hazırlıklı olacak kurumlarımızın mevcut hazırlıklarını gözden geçirmeleri, aynı zamanda bilgi alış verişi ve koordinasyonu gerektirecek durumlarda ilgili kurumların bir an evvel koordinasyonu sağlaması ve aksaklığa meydan verilmemesi için tedbirlerin alınması ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecek görevleri hatırlatma noktasında bir araya geldik.

Tabi bu seneki kış şartları tahminlerimiz ve meteorolojinin verdiği veriler ışığında yoğun geçeceği tahmin ediliyor. Bu anlamda kış şartları bastırmadan, bu ağırlık başlamadan, öncesinde hazırlıklı olma noktasında bu toplantının ve akabinde yapacağımız ikinci toplantının faydalı olacağı kanaatindeyim. Tabi yapacağımız toplantıda geçen yıl alınan tedbirler ve bu tedbirler ışığında yaşadığımız sorunlar ve aksaklıklar gözden geçirilecek. Bu aksaklık ve sorunların bir daha yaşanmaması için ne gibi tedbirler alınacak, kolluk kuvvetlerimizin, yerel yönetimlerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının aynı zamanda da sivil toplum kuruluşlarının neler yapması gerektiği noktasında bilgi alış verişinde bulunacağız. Bunu tutanağa alıp ilgili kişilere bildireceğiz. Ümit ediyorum bu kışı kazasız, belasız ve sıkıntısız atlatırız. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.