Kış lastiği zorunluluğu başladı, sürücüler kuyrukta

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, kış lastiğini takma zorunluluğu, bugün itibariyle başladı. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yüzde 9,11 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek. Sadece ticari araçlar için zorunluluk olsa da özel otomobil sürücüleri de kış mevsiminde can ve mal güvenliği açısından son derece önem arz eden kış lastiklerini tercih ediyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Elbistan’daki lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Oto lastikçiler, ceza yemek istemeyen sürücülerin lastiklerini değiştirmek için yoğun bir tempo ile çalışıyor.

İlçede oto lastik işi yapan Hüseyin ve Yusuf Gök kardeşler, kış lastiği duyarlılığının her geçen yıl arttığını söyledi. Kış lastiği mesaisine yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Gök, “Kış lastiği hayati önem taşıyor. Kış lastikleri, 7 ile eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip. Kış lastiği, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlıyor ve fren mesafesini de düşürüyor” dedi.

Gök kardeşler, şunları kaydetti:

“Kış lastiği için mesaimiz yaklaşık 15 gün önce başladı. Son günlere yaklaştıkça da yoğunluk iyice arttı. Günde 100 aracın lastiğini değiştiriyoruz. Sadece ticari araçlar değil otomobil sürücüleri de güvenlik amacıyla kış lastiğini tercih ediyor. Bu zorunluluk ticari araçlar için var. Ancak Elbistan’da kış mevsimi oldukça soğuk geçtiği için tüm sürücülere kış lastiği tavsiye ediyoruz. Bu lastiklerin emniyetleri yüksek derecede, insanların önce can emniyeti önemli. Kış lastikleri soğuk havalarda donmama ve vakum özelliği olduğundan yere daha sağlam bir şekilde tutunuyor. Sürücülerimiz de kış lastiği yönünden oldukça bilinçli hareket ediyor. Günlük değişim yaptığımız araçlar içerisinde özel otomobiller de önemli bir yer tutuyor. Uygulama başladı ama lastik değiştirme işlemini son günlere bırakan sürücülerimiz var. Yoğunluğun aralık ayı içerisinde de devam edeceğini düşünüyoruz.”















