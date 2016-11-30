Kış lastiği uygulaması başlıyor

Ülke genelinde karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü ticari araçların kullanmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2016 Perşembe günü itibariyle başlıyor. Kış lastiği uygulaması nedeniyle Elbistan’da da denetimler yapılacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve boyut, ölçüm toleransları hakkındaki yönetmeliğe göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar, her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde, yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlayan kış lastiği kullanacak. Kurallara uymayanlara ise 602 TL para cezası uygulanacak.

Uygulamanın başladığı bugünden itibaren kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatmasını ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulama çerçevesinde 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmayan araçlara 602 TL para cezası uygulanacak. 602 TL’lik ceza 31 Aralık 2016 gecesine kadar geçerli olacak. 1 Ocak’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezası yeniden değerleme oranında artacak ve 635 TL olarak uygulanacak. Karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile yönetmelik uyarınca 'A' türü yetki belgelerine kayıtlı otomobiller 1 Aralık’tan itibaren kış lastiğini zorunlu olarak kullanacaklar.

Üzerinde M+S işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastikler ve sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler kış lastiği olarak kullanılacak. Kamyon, tır, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması hatta stepne lastiklerinde kış lastiği olması zorunlu tutulacak.

Kontroller başlayacak