Kış hazırlıklarını ve tedbirlerini yerinde incelediler

Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, kış mevsimi nedeniyle sorumluluk sahasında kalan karayollarının ulaşıma açık tutulması ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 24 saat teyakkuzda bekliyor. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında yapılacak bir dizi toplantı kapsamında ilçeyi ziyaret eden Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ile birlikte Karayolları 58. Şube Şefliğinde incelemelerde bulundular.

Kaymakam Demir, Vali Yardımcısı Hersanlıoğlu ve Kaymakam Pınar, 2019-2020 Kış Uygulama tedbirleri kapsamında ilçemizde alınan önlemleri yerinde inceledi. Burada Karayolları 58. Şube Şefi Hüseyin Özdemir tarafından şefliğin sorumluluk sahası ile araç-personel durumu hakkında bilgiler verildi. Kaymakam Demir, Vali Yardımcısı Hersanlıoğlu ve Kaymakam Pınar, zorlu kış şartlarında mesai saati gözetmeksizin 7/24 fedakarca çalışan Karayolları 58. Şube Şefi Hüseyin Özdemir ve personellere başarılar dilediler.











