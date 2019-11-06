Kış hazırlıkları toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’nde kış hazırlıkları ile ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığındaki toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya, Büyükşehir ve KASKİ Daire Başkanları, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü (Trafik Denetleme Şube Müdürü ve Bölge Trafik Şube Müdürü), İlçe Belediyeleri (Fen İşleri Müdürleri), AFAD, DSİ 20. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları 55. ve 58. Şube Şefleri, Meteoroloji İl Müdürlüğü, AKEDAŞ ilgilileri katıldı.

Karla mücadele ile sel ve su baskınlarına karşı yapılması gereken konuların görüşüldüğü toplantıya ilişkin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, “Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde toplantımızı gerçekleştirdik. Kar yağışı ve buzlanma ile ilgili şehrimizin coğrafi farklılıklarını dikkate alarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Meteorolojik verileri anlık takip edeceğiz. Kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir çalışma gerçekleştirerek yaşanabilecek sorunları ivedilikle çözme gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.











