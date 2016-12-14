Kırsal mahallelerde kapalı yol yok, tipi etkili oluyor

Elbistan şehir merkezindeki yollarda kar küreme ve temizlik çalışmaları yapılırken, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin yollarının ulaşıma açık tutulması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Elbistan Yol Şube Müdürü Yunus Emre Derinöz, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının yüksek kesimlerde 10 santimetreyi aştığını ifade ederek, şuan itibarı ile kapalı mahalle yolunun bulunmadığını söyledi.

Kış tedbirleri kapsamında, kar yağışının etkili olduğu bölgelere ekiplerin daha önceden yerleştirildiğini ifade eden Derinöz, “Kar yağışı nedeniyle kapalı mahalle yolumuz bulunmuyor. Ancak, Karahasanuşağı bölgesi ve Höblek bölgesinde tipi etkili olduğu için ekiplerimiz aralıksız olarak yolları açıyorlar. Kış tedbirleri kapsamında ekiplerimizi bölgelere daha önceden yerleştirmiştik. Merkezden müdahale yerine, yerinden müdahalede bulunuyoruz. Şuan itibarı ile kırsal mahallelerimizin yolları açık. Telsiz irtibatı ile sürekli olarak bilgi alıyoruz. Ayrıca, mahalle muhtarlarımız da yollar kapandığı taktirde bizleri bilgilendiriyor.

Elbistan şehir merkezindeki sorumluluk sahamızda kalan caddelerde ise kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyoruz. Olumsuz bir durum bulunmuyor” dedi.