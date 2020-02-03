Kırsal kalkınma hibelerinde aslan payı Elbistan’a

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı 13.Etap başvurularında hibe desteği almaya hak kazanan projeler belli oldu. Buna göre, Kahramanmaraş il genelinden 37 adet ekonomik yatırımlar konusundaki proje ile 134 adet de kırsal ekonomik altyapı yatırımları konusunda uygunluk kriterini taşıyan toplam 171 adet projenin tamamı kabul edildi. Söz konusu projelerin toplam bütçesi ise, 98 milyon 369 bin TL olarak açıklandı. Bu projelere verilecek 48 milyon 651 bin TL hibenin ilçelere olan dağılımı da belli oldu. Buna göre, Elbistan’da 70 girişimcinin hazırladığı projeler desteğe değer bulundu. Ekonomik yatırımlar başlığındaki 9 projenin toplam maliyeti 14 milyon 813 bin TL oldu. Bakanlık bu projeler için Elbistan’a 7 milyon 406 bin TL hibe aktaracak. Kırsal ekonomik altyapı yatırımları başlığında ise Elbistan’ın 61 projesi onaylandı. Bu projelerin toplam yatırım maliyeti ise 21 milyon 414 bin TL olarak hesaplandı. Elbistanlı 61 girişimci, bu alandaki yatırımları için 10 milyon 707 bin TL hibe desteği alacak. Böylece 13.etap kırsal kalkınma desteğinden Elbistan’a verilecek toplam hibe tutarı 18 milyon 113 bin TL olacak.

Hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcı ve girişimcilerle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak.