banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kırsal kalkınma hibelerinde aslan payı Elbistan’a

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki 13. etap ekonomik yatırımlardan aslan payını Elbistan aldı. Elbistan’daki yatırımcı ve girişimciler, toplam 36 milyon 227 bin TL’lik 70 proje için 18 milyon 113 bin TL hibe desteği alacak.

Kırsal kalkınma hibelerinde aslan payı Elbistan’a
Balik Dunyasi Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı 13.Etap başvurularında hibe desteği almaya hak kazanan projeler belli oldu. Buna göre, Kahramanmaraş il genelinden 37 adet ekonomik yatırımlar konusundaki proje ile 134 adet de kırsal ekonomik altyapı yatırımları konusunda uygunluk kriterini taşıyan toplam 171 adet projenin tamamı kabul edildi. Söz konusu projelerin toplam bütçesi ise, 98 milyon 369 bin TL olarak açıklandı. Bu projelere verilecek 48 milyon 651 bin TL hibenin ilçelere olan dağılımı da belli oldu. Buna göre, Elbistan’da 70 girişimcinin hazırladığı projeler desteğe değer bulundu. Ekonomik yatırımlar başlığındaki 9 projenin toplam maliyeti 14 milyon 813 bin TL oldu. Bakanlık bu projeler için Elbistan’a 7 milyon 406 bin TL hibe aktaracak. Kırsal ekonomik altyapı yatırımları başlığında ise Elbistan’ın 61 projesi onaylandı. Bu projelerin toplam yatırım maliyeti ise 21 milyon 414 bin TL olarak hesaplandı. Elbistanlı 61 girişimci, bu alandaki yatırımları için 10 milyon 707 bin TL hibe desteği alacak. Böylece 13.etap kırsal kalkınma desteğinden Elbistan’a verilecek toplam hibe tutarı 18 milyon 113 bin TL olacak.

Hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcı ve girişimcilerle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.