Kırmızı listedeki yılan kartalı objektiflere takıldı

Havada olduğu yerde asılı durabilen ender yırtıcı kuşlardan biri olan yılan kartalı Göksun ilçesinde görüntülendi. Havada asılı kalırken yakaladığı yılan ya da sürüngenlerle de beslenebilen yılan kartalının görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yuvarlak başıyla ve yuvarlak sarı gözüyle baykuşa benzeyen kartal, genellikle yılan gibi sürüngenlerle besleniyor. Hatta 150 cm ve bazen daha uzun yılanları bile avlayabilirler. Böyle durumlarda genelde mücadele karada devam eder. Yılanlar haricinde kurbağalar, kertenkeleler, küçük kemirgenler ve bazen yiyecek sıkıntısı çektiğinde küçük kuşları avladıkları da gözlemlenmiştir. Avlarını parçalamadan bütün olarak yutan yılan kartalları başarılı uçucudurlar ve diğer akrabalarına oranla havada daha çok zaman geçirirler. 500 metreye kadar yükselir ve süzülürler, avlanmalarını genelde bu şekildeyken, aşağı doğru keskin dalışlarla yaparlar.

Temel besin kaynakları olan sürüngenler son yıllarda zirai ilaçlar gibi sebeplerle azalınca yılan kartalları da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.