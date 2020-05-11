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Kırmızı listedeki oklu kirpi, araç çarpması sonucu telef oldu

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında tutulan oklu kirpi, bir aracın çarpması sonucunda telef oldu.

Kırmızı listedeki oklu kirpi, araç çarpması sonucu telef oldu
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Afrika ve Akdeniz ülkelerinin yanı sıra Hindistan ve Nepal’de yaşayan oklu kirpilerin, Türkiye’de en çok görüldüğü illerin başında Kahramanmaraş geliyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listede yer alan oklu kirpilerin sayıları, şehirleşme ve tarımsal ilaçların kullanımından dolayı gitgide azalıyor. Nesli tükenmekte olduğu için avlanması da yasaklanan ve koruma altına alınan oklu kirpilerden biri, Ekinözü ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde araç çarpması sonucunda telef oldu. Aşağı İçmeler mevkiinde yol kenarında oklu kirpiyi gören başka bir sürücü, kontrol etmek için durduğunda hayvanın öldüğünü anladı.

Yetkililer, nesli tükenme tehlikesi altında olması dolayısıyla avlanılması yasak olan oklu kirpilere karşı duyarlı olunmasını istediler.


Yerel Manşetler
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