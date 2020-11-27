Kırmızı ışıkta durmamayı marifet sayanlara 16 bin 416 TL ceza

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kırmızı ışık ihlallerinin önüne geçmek için başlattığı ‘kameralı denetimlerini’ sürdürüyor. 60 saniye beklememek için hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerle yayaların hayatlarını tehlikeye atarak kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, gün içerisinde başta ana arterler olmak üzere farklı sinyalizasyon noktalarında sivil araçla denetimlerde bulunuyor. Etrafta polis aracını görmeyince cesareti artarak fren yerine gaza basıp kırmızı ışıkta geçen sürücüler, sivil ekip otosundaki kameralarla kayıt altına alınıyor. Bu doğrultuda kesilen 288’er TL’lik ceza makbuzları, araç plakasının kayıtlı olduğu adrese gönderilmek üzere postaya veriliyor. Trafik polislerinin son denetimlerinde toplam 57 sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Bu sürücülere 16 bin 416 TL idari para cezası kesildi. Daha önceden yapılan denetimlerle birlikte aynı ihlalden ceza kesilen sürücü sayısı 135’e, ceza miktarı da 38 bin 880 TL’ye çıktı.

Bu tür denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.