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Kırmızı ışık ihlaline ceza yağdı

Elbistan’da sürücülerin en çok ihlal ettiği trafik kuralından biri olan ‘kırmızı ışık’ denetiminde 78 kişiye toplam 22 bin 464 TL idari para cezası kesildi.

Kırmızı ışık ihlaline ceza yağdı
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Kentin şehir içi trafiğinde en çok ihlal edilen kuralların başında trafik ışıklarına uymamak olarak biliniyor. En uzunu 1 dakika yanan trafik ışıklarında beklemeye tahammülü olmayan sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer araç sürücüleri ile yayaların güvenliğini hiçe sayıyor. İlçedeki birçok trafik kazası da kırmızı ışık ihlalleri yüzünden yaşanıyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı noktalarında ‘kırmızı ışık’ denetimi yaptı. Gün boyunca yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, sivil polis aracındaki kamera ile kayıt altına alındı. Denetimler sonucunda 78 sürücüye, 288’şer TL idari para cezası kesildi.

Bu tür denetimlerin aralıksız süreceği öğrenilirken, kesilen toplam ceza miktarı da 22 bin 464 TL oldu.


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