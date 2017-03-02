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Kırmızı Et Üreticileri Birliği Mali Genel Kurulu yapıldı

Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, gerçekleştirildi.

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Kırmızı Et Üreticileri Birliği Mali Genel Kurulu yapıldı

Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, gerçekleştirildi.

Kurulduğu günden beri Elbistan başta olmak üzere Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının çözümünde verilen destekler noktasında büyük yararlar sağlayan Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Elbistan Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, birlik temsilcileri, Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç, yönetim kurulu üyeleri ve birliğe üye besiciler katıldı.

Toplantıda Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin 2016 yılı gelir-gider bilançosu ve faaliyet raporu okundu. Birlik Başkanı Bedir Ergüç, Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin 2016 Denetleme Kurulu raporlarının açıklandığını ve gelir-gider tablosunun mevzuatlara ve ilgili yönetmeliklere uygun bulunduğunu kaydetti. Başkan Ergüç, Olağan Mali genel Kurulu’na katılan üyelere de teşekkür ederek, bölgenin kırmızı et üretiminde aktif olarak çalışma yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

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