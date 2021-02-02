Kilit parke tesisi, üreterek güçlenme perspektifinin en önemli örneği oldu

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kilit parke taşı tesisinin üreterek güçlenme perspektifinin en önemli enstrümanlarından biri olduğunu söyledi.

Kilit parke taşı üretim tesisinin, özellikle de kırsal mahallelerdeki üstyapı çalışmalarındaki rolüne değinen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kırsala hizmeti daha hızlı ve etkin ulaştırmanın yolunun kendi öz kaynaklarımızla üretmek olduğunun bilinci ile çalışıyoruz” dedi.

‘Her şey bir adımla başlar’ diyen Başkan Gürbüz, “Yürürsen yakındır, bakarsan uzak. Adımlarımızı kararlı ve hizmet odaklı atarak uzağı yakın etme gayretindeyiz” açıklamasında bulundu.

Vatandaş odaklı belediyeciliğin ‘yok’ kavramıyla sürdürülemeyeceğinin altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kilit parke tesisimizle taş ve betonu, yaşam konforuna dönüştürüyoruz” nitelendirmesini yaptı.

Başkan Gürbüz, yeni bir şey üretmeye başlamanın eski kalıplardan vazgeçmekle mümkün olacağı görüşünü benimsediklerine dikkati çekti.

Kentin coğrafyasında belediyenin ayak basmadığı yer bırakmama gayreti içinde oldukları vurgulayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bunu sağlamak için de şehrimize geniş perspektiften bakmak, yeni nesil yöntemleri kullanmak zorundayız” görüşünü aktardı.

Sınırlı bütçelerle hizmet götürmenin zorluğunu aşmanın, üretmekten geçtiğini belirten Başkan Gürbüz, kilit parke taşı üretim tesisinin de bu anlamda en verimli ve sürdürülebilir model olduğunun altını çizdi.

Kasım 2020’de çarkların dönmeye başladığı kilit parke üretim tesisinde hava şartlarının elverişli olduğu 2 aylık dönemi 47 bin metrekarelik üretimle tamamladıklarının bilgisini veren Belediye Başkanı Gürbüz, hedeflenen rakamları da şöyle sıraladı:

“Elbistan Belediyesi’nde farklı hizmet noktalarında gereksinim duyduğumuz ihtiyaçları karşılama konusunda kendi öz sermayemizi kullanma kararlığındayız. Bu amaçla da 2020 yılında hem kentimiz hem de belediyemiz adına önemli kazanımlara imza attık. Kilit parke üretim tesisimiz de bu amaca hizmet eden ve sürdürülebilir hizmet anlayışının en güzel örneği. 2020 yılı kasım ayında üretime başladığımız tesisimizde 2 aylık süreçte 47 bin metrekare rakamını yakaladık. Yeni dönem için hedefimizi ise 400 bin metrekare olarak belirledik. 2021 yılını kırsala hizmet yılı olarak açıklamıştık. Bu tesis, 65 kırsal mahallemizdeki yaşam standartlarının yükseltilmesi için dur durak bilmeden çalışacak. Yol, kaldırım ve diğer ihtiyaçlar için 195 bin metrekare kilit parke kullanmayı planlıyoruz.”

Bu tesisin özelliğinin sadece kilit parkeyi ucuza üretmek olarak algılanmaması gerektiğine işaret eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bu tesis, elbette ki belediyemizin gider kaleminde ciddi oranda tasarruf getiriyor. Bu tür tesislerin oluşturduğu katma değeri ‘kazan-kazan’ şeklinde özetlenebiliriz. Üretim maliyetini düşürerek yaptığınız tasarrufu, diğer hizmet kalemlerinde kaynak olarak kullanabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Bu modelle, bütçenizi kurumsal ölçekte insanların hayatındaki değişimi sağlayacak argümanlara aktarabiliyorsunuz.

Sadece kilit parke ile değil; diğer alanlarda da girişimlerimiz var. Halk ekmek fabrikamızda kullanacağımız siyez buğdayını kendimiz üretiyoruz. Belediyemizin ihtiyacı olan elektriği, pazar alanımızın çatısından üreteceğiz. Planladığımız projelerle birlikte ‘kendi söküğümüzü dikme’ potansiyelimiz de katbekat artacak. Sürecin genelini ele aldığımızda ise üretim ve girişimciliği prensip haline getiren, sürdürülebilir güçlenme modeline sahip bir belediye olacağız” açıklamasında bulundu.