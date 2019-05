Kılınç: “Kadir Gecesi, müminlere bir ömür bahşeder”

Müftü Kılınç, Kadir Gecesi’nin, günahla kirlenen yılların affı için müminlere verilen bir fırsat gecesi ve bahşedilen bir ömür olduğunu söyledi.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, 31 Mayıs 2019 Cuma gününü cumartesiye bağlayan gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Müftü Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

“Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’ni bir kez daha idrak edeceğiz. Kadir Gecesi, tüm insanlığın kadrini yücelten bir gecedir. Zira Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur’an-ı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirmiştir. Kadir; izzet, şeref, değer ve itibar demektir. İnsan olarak Rabbimiz katında değer bulmamızın yolu, insanlık olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmekten geçmektedir. Kadir Gecesi, Kur’an’la, Kur’an’ın getirdiği adaletle, merhametle, hikmetle ve selametle kıymet bulma gecesidir.”

Kadir Gecesi için Kur’an-ı Kerim’de tahsis edilen Kadir suresinin, insanlara 3 temel mesaj verdiğini kaydeden Müftü Kılınç, “Birinci mesaj, surenin ilk ayetinde yer alan, ‘Biz onu Kadir Gecesi’nde indirdik’ hükm-i şerifindedir. Yüce Rabbimiz bu gecenin kutsiyetinin doğrudan Kur’an’a bağlı olduğunu ifade buyurur. Kadir Gecesi, nasıl Kur’an ile değer bulmuşsa, biz müminlere düşen en büyük vazife; Kur’an’ı, kalbimizin semasına yeniden indirmektir.

Kadir suresinin ikinci mesajı, surenin 2.ve3.ayetlerindedir. Rabbimiz önce, ‘Bilir misin nedir Kadir Gecesi?’ diye sorar ve cevabını şöyle verir: “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” Bin ay, ortalama bir insan ömrü olup 80 yılı aşkın bir süredir. Her sene gelen Kadir Gecesi, müminlere bir ömür bahşederken, adeta hayat muhasebesi yapmalarını, ömürlerini nasıl ve ne uğurda harcadıklarını fark etmelerini istemektedir. Bu gece, kadir ve kıymeti, onur ve değeri başka yerde arayarak gafletle geçen, günahla kirlenen yılların affı için bizlere verilen bir fırsat gecesidir.

Kadir suresinin üçüncü mesajı ise son ayetlerinde gizlidir: “O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.” Kur’an’ın nüzulünün hürmetine vahiy meleği Cebrail (as) ve Allah’ın diğer melekleri her sene Kadir Gecesi’nde yeryüzüne misafir olurlar. Selam ve esenlik getirmek üzere aramıza inen bu kutlu misafirler, fecre kadar dualara, istiğfarlara, zikir ve tilavetlere ortak olurlar.

Bizler bu gece kendimize, Allah’ın meleklerini misafir edebilecek bir konumda olup olmadığımızı sormalıyız. Müslümanlar olarak neden birbirimizin değerini bilmez, birbirimize güvenmez, müsamaha göstermez hale geldik? Rahmet Peygamberinin ümmeti arasındaki kardeşlik, sevgi ve merhamet bağları nasıl bu kadar zedelendi? Unutmayalım ki; Kadir Gecesini ancak Kur’an’ın kadrini, kıymetini bildiğimiz oranda hakiki anlamda ihya etmiş oluruz. Kur’an’ın ilkelerine sahip çıktığımız ölçüde bu gecede bir ömre beden manevi gelişmeler yaşayabiliriz. Kur’an’ın barış mesajlarına değer verdiğimiz nispette yeryüzüne huzur ve esenlik getirmek üzere inen meleklerin idrakine varabiliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecelerini en güzel temenni ve duygularla tebrik ediyor; Kadir Gecesinin feyiz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, topyekun insanlığın ve bilhassa İslam dünyasının geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtulmasını, akan kan ve gözyaşının biran önce durması, Ramazan Bayramına sağlık, afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla erişebilmeyi Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.