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Kılıçdaroğlu, Öztunç'un babasının cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un babası Nasır Öztunç'un (78) cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Öztunç'un babasının cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un babası Nasır Öztunç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Öztunç için, Ankara Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene, Öztunç ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, eski Bakanlardan İsmet Yılmaz, bazı CHP Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri ile partililer katıldı. Kılıçdaroğlu, cenaze namazı ve duanın ardından bir süre Öztunç'un tabutunu taşıdı. Nasır Öztunç’un cenazesi, defnedilmek üzere Elbistan’a gönderildi.

Baba Öztunç’un cenazesi, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 12.00’de Elbistan Cemevi’nde namazı kılındıktan sonra Zillihan Mahallesi’nde defnedilecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, taziyeleri Elbistan Cemevi’nde kabul edecek.

 

 


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