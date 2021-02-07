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Kılıçdaroğlu, Nurhak’ı örnek verip büyükşehri eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nurhak Belediyesi’nin asgari ücret rakamını örnek verip Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Nurhak’ı örnek verip büyükşehri eleştirdi
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Kılıçdaroğlu, İzmir’deki konuşmasında asgari ücrete değindi. Türkiye’de asgari ücretin 2 bin 825 TL olarak açıklandığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin bu rakamın üzerinde ücret ödediğine dikkati çekti.

Nurhak Belediyesi’nin de asgari ücreti net 3 bin 100 TL olarak açıkladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, Nurhak’ın bütçesine oranla çok büyük bütçeye sahip olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin aynı rakamı ödemediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin devasa bütçesi var, O bütçe asgari ücreti 2 bin 825 lira olarak gösteriyor. Nurhak Belediyemiz var Kahramanmaraş’ta. En küçük belediyemiz. Bütçesi çok küçük ama asgari ücret net 3 bin 100 lira. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi vermiyor 3 bin 100 lira. Daha çok para var orada ama vermiyor. Biz emeğe ve alın terine değer veriyoruz. Herkesin kendi ekonomik gücünü güçlendirmesine değer veriyoruz.”


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