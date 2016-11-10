Kılıç, “Santraller için 1000 kalifiye personel alınmalı”

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri’ndeki kalifiye personel sayısının emeklilik nedeniyle kritik seviyelere düşmesinin üretim noktasında ciddi sorunlara yol açacağını belirterek, EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün acil işçi alımı yapması gerektiğini vurguladı.

Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri’nde 50 işçinin emekli olmak için dilekçe verdiğine işaret eden Başkan Kılıç, “Böyle giderse her iki santralin sadece 1 ünitesini çalıştıracak kalifiye eleman kalacak” dedi.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şubesi’nin ana gündem maddesi, bölgede kurulu bulunan termik santrallerdeki teknik ve kalifiye personel azlığı. Son dönemde emeklilik dilekçesi veren personel sayısındaki artış, santrallerin üretime devam etmesi açısından tehlike çanlarının çalmasına neden oluyor. Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi de personel sayısındaki düşüşün devam etmesi halinde her iki santralin toplam 8 ünitesinden ancak 1’ini çalıştıracak kalifiye eleman kalacağı endişesini dile getiriyor.

Yönetim kurulu üyeleri ve işçilerle birlikte basın toplantısı düzenleyen Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, son günlerde emeklilik dilekçesi veren personel sayısının 50’ye ulaşmasının endişelerini haklı çıkaracak nitelikte olduğunu anlattı.

Başkan Kılıç, şunları söyledi:

“Bugün itibari ile A Termik Santrali’nde 390, B Termik Santrali’nde 351 işçi çalışmaktadır. A Termik Santrali’ndeki 390 çalışanın 200’ü ise emekliliği hak etmiş durumdadır. Son iki günde 50 kişi emeklilik dilekçesi vermiştir. Bu duruma göre yılbaşına kadar A Termik’te çalışanların mevcudu 200 kişiye B Termik’teki eleman sayısı 300 kişiye düşme ihtimalinin çok yüksek olduğunun göstergesidir. Bunu düşünürsek yılbaşından itibaren her iki santralde bir ünite çalıştırabilecek teknik eleman kalmayacaktır. EÜAŞ Genel Müdürlüğü bu duruma bir an önce çare bulmalıdır.”

Her iki santrale toplam 1000 kalifiye ve teknik personel alımı yapılmasının elzem olduğuna vurgu yapan Başkan Kılıç, EÜAŞ’ın ve siyasilerin mutlaka harekete geçmesini istedi.

Afşin-Elbistan bölgesindeki potansiyelin ihtiyaç duyulan personel sayısını karşılamaya yeterli olduğuna da değinen Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 1000 kişi kalifiye teknik eleman alması kaçınılmaz bir durumdur. Bu konuda Afşin-Elbistan bölgesinde taşeronda çalışan aynı görevleri yapan yetişmiş arkadaşlar mevcuttur. Bu sayıyı kat kat fazlasıyla karşılayacak potansiyel, bölgemizde mevcuttur. Bölgemizde yetişmiş eleman sıkıntısı yoktur. Sadece siyasi irade, EÜAŞ Genel Müdürlüğü seviyesinde karar verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



