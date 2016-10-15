Kılıç: “İşçi alımında termik santralde çalışma kriteri konulmalı”

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, bölgedeki termik santrallere alınacak kamu personeli noktasındaki taleplerini ve önerilerini AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ile paylaştı.

Burada bir değerlendirme yapan Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrali’ndeki teknik personel sayısının kritik seviyede azaldığını belirten Başkan Kılıç, “4 üniteli santralin ancak 1 ünitesini ayakta tutacak teknik personel kaldı” diye konuştu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca’yı makamında ziyaret eden Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin gündeminde Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerine kamu işçisi alımları vardı. Başkan Kısaca ile bir süre görüş alışverişinde bulunan Tes-İş Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, EÜAŞ’ın işçi alımı ile ilgili bir çalışma sürdürdüğünü hatırlatarak, çoğunluğu bölge halkının oluşturduğu bakım işçilerine öncelik tanınması gerektiğine dikkat çekti.

Her iki santralin tam kapasite ile çalışabilmesi için 1000 teknik elemana ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Kılıç, “EÜAŞ’a işçi alımı gündemde. Birkaç ay içerisinde olacak. Şuanda santraller yüzde 25 işçi kapasitesiyle çalışıyor. 4 ünitelik santralde ancak 1 üniteyi çalıştıracak teknik elemanımız var. Diğer taraflar da taşeron alt işveren olduğu için onda sıkıntı yok. Ama santralin çalışabilmesi için norm kadrosu megavat başı 1 işçidir. 1400 megavatlık bir santralde ortalama bin 400 kişi çalışması lazım. A ve B Santrali’nde EÜAŞ bünyesinde şuanda çalışan personel 400’ün altına düştü. Geçen sene 219 kişi alınması gündemdeydi. Emekli olan arkadaşlarımız var. İşçi sayısı sürekli düşüyor. A ve B Santrallerinde 1 üniteyi ayakta tutabilecek teknik ekibimiz var” dedi.

İşçi alımında bölge dışından gelişleri en aza indirmek için adaylarda termik santral tecrübesi aranması şartının getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Tes-İş Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, sayının da arttırılması için bölge siyasetçilerinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Başkan Kılıç, şunları söyledi:

“EÜAŞ’a işçi alınması gündemde. Burada iktidar partisinden ilçe başkanlarımız ve milletvekillerimizden bu talebin gündeme gelmesi ve alım sayısının arttırılması gerekiyor. Santralleri yarı kapasiteyle çalışabilmek için en az 500 personele, tam kapasite için de 1000 tane personele ihtiyaç var. Şuanda santrallerde çalışan bakım elemanları var. Bu işi yapan 500’den fazla taşeron işçisi olan arkadaşlarımız var. Bizim tercihimiz, bu arkadaşlara öncelik tanınması. Çünkü bu arkadaşlarımız bu bölgenin insanı. Taşeron işçisinde ücret düşük olduğu için dışarıdan gelme şansı yok. 3 ila 10 yıldır bu şekilde çalışıyorlar. İşçi alımı noktasında bu duruma bir kriter belirlenebilir. En basit kriter ise termik santralde çalışmış tecrübesi olabilir. Mevcut çalışan arkadaşlarımızın hakkını korumalıyız. Bölgenin insanının hakkını korumalıyız. Bu santrallere işçi alımı olduğunda Türkiye’nin her bölgesinden gelecek. Dışarıdan gelenler de bir an önce memleketine gitmeye çalışıyor. Yine personel açığı oluyor. Yine bölgenin insanı mağdur oluyor.”

Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç’ın taleplerini ve önerilerinin göz önünde bulundurulacağını belirten AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ise, “Termik santraller, bölgemizdeki istihdam noktasında büyük önceliğe sahip. Bir süredir buraya işçi alınması yönünde talepler var. Tabii sendikacılarımızın ve yöre insanımızın alımların bölgeden yapılması beklentisi bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde EÜAŞ Genel Müdürü Halil Alış Bey’le bir görüşme yaptık. Genel durumu değerlendirdik. Süreci yakından takip ediyoruz. Sendikacılarımızın tespitlerini biz de il başkanlığımıza ve bölge milletvekillerimize ileteceğiz. İnşallah bölgemiz için en hayırlı olan sonuca ulaşırız. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





