Kılıç: Geçici işçi arkadaşlarımız adına çok mutlu olduk

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç, şeker fabrikalarında görev yapan geçici işçilerin, Başbakan Binali Yıldırım’ın müjdeli açıklaması ile umutlandığını ifade ederek, “İnşallah bu sorun en kısa zamanda çözüme kavuşur. Geçici işçi arkadaşlarımız kadar, bizde bu açıklama ile mutlu olduk” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz temalı kongrede yaptığı konuşmada, kamudaki geçici, mevsimlik ve taşeron işçilerin sorunlarının çözümü noktasında gerekli talimatları verdiğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, “Beni sessizce dinleyin. Siz görevinizi yaptınız, derdinizi anlattınız. Geçici orman işçilerinin sorunlarının çözümü konusunda taleplerinizi sağır sultan bile duydu. Sorununuzu en açık bir şekilde, en yüksek perdeden burada ilettiniz. Siz görevinizi yaptınız. Şimdi, bize düşen sizin sorunlarınızı torunlara havale etmek değil, çözmek. Türkiye'de mevsimlik işçi, geçici işçi, taşeron işçisi gibi kamuda var olan önemli bir sorunumuz var. Sorunları çözerken asla popülizm yapmadık. Ümit verip, arkasını getirmek bizim en büyük hassasiyetimizdir. Bu konuyu biliyoruz, bunun çözümünün kolay olmadığını biliyoruz. Bunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini biliyoruz. Herkesi mutlu edecek bir çözümü üretmek konusunda, bütün bu sorunları çözmek için gereken talimatları verdim, çalışmalar yapılıyor. İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak. Biz hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız” dedi.

Mücadelesini veriyoruz

Türkiye genelindeki şeker fabrikalarında 3 bine yakın geçici işçi bulunduğunu, Elbistan Şeker Fabrikası’nda ise 170 geçici işçinin görev yaptığını anlatan Kılıç, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamanın, kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

Şeker-İş Genel Merkezi ve tüm şube başkanlıklarının bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu, yapılan tüm çalışmalarda kadro konusunun gündeme getirildiğini belirten Kılıç, şunları söyledi:

“Şeker fabrikalarında 3 bine yakın geçici işçi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız yılın 4 ayı çalışıp, diğer aylar işsiz kalıyorlar. Bazıları, fabrikaların revizyonu sürecinde değerlendiriliyor ancak, bu yeterli olmuyor. Böyle olunca sigortaları da yetersiz kalıyor ve emeklilik noktasında büyük mağduriyet yaşıyorlar. Elbistan Şeker Fabrikası’nda kadro eksikliğimizle çalışıyoruz. Geçici işçilerimiz asıl işi yapıyorlar. Özveri ile çalışıyorlar. Geçici işçi arkadaşlarımızın bu sorununa sayın Başbakanımızın parmak basması, sorunun çözümü noktasında kesin konuşması bizleri heyecanlandırdı. Birlikte çalıştığımız geçici işçi arkadaşlarımızın da yüzünün gülmesi, bizlerin en büyük arzusudur.”