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Kılıç, Gazeteciler Günü’nü kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Elbistan İlçe Başkanı İbrahim Kılıç, Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle, Elbistanın Sesi ve Elbistan Kaynarca Gazetelerini ziyaret ederek, gazete çalışanlarının gününü kutladı.

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Kılıç, Gazeteciler Günü’nü kutladı

            Büyük Birlik Partisi (BBP) Elbistan İlçe Başkanı İbrahim Kılıç, Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle, Elbistanın Sesi ve Elbistan Kaynarca Gazetelerini ziyaret ederek, gazete çalışanlarının gününü kutladı.

            “Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır” diyen Kılıç, gazeteciliğin insanlara haber ve bilgi akışını sağlamada çok yönlü bir misyonu içerdiğini söyledi.

Kılıç, “Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesile ile bütün basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyorum” dedi.

Kılıç, Elbistanın Sesi Gazetesi’nin objektif haberciliğini her zaman takdir ettiğini belirterek, başarı dileklerini iletti.

Elbistanın Sesi ve Elbistan Kaynarca Gazetesi çalışanları da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler. 

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