Keyf-i Yad Kahvesi’ne görkemli açılış

Keyf-i Yad Kahvesi işletmecisi Av. Alper Arslan, ‘7 lezzet 1 yudum’ sloganı ile şifalı 7 farklı bitkiyi karıştırarak kendi ürettikleri Keyf-i Yad Kahvesi ile hatırlı bir keyif sunmak istediklerini söyledi.

Geniş ve ferah mekanı, piyano ile keman eşliğindeki canlı müziği, tatlı çeşitleri ve künefesi ve en önemlisi de kumda kahvenin adresi olan Keyf-i Yad Kahvesi’nin açılışına Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak ile AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve yönetimi ile vatandaşlar katıldı.

Keyf-i Yad Kahvesi’nin açılış kurdelesi, okunan duanın ardından kesildi. Davetlilere ve katılımcılara, canlı müzik eşliğine ikramlar yapıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, işletmeci olan Av. Alper Arslan’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Keyf-i Yad Kahvesi işletmecisi Av. Alper Arslan ise, kendi imalatları olan ve 7 farklı şifalı bitkiden oluşan kahveyi ‘hatırlı bir keyif’ sloganı ile Elbistan ve bölge halkının hizmetine sunduklarını belirtti.

Keyf-i Yad Kahvesi’nde kumda kahve, tatlı çeşitleri ve künefe başta olmak üzere birçok tadın yer aldığını ifade eden Arslan, “Keyf-i Yad Kahvesi, Elbistan’da bir farklılığın adresi olacak. Piyano ve keman eşliğine ferah ve geniş bir mekanda hoşça zaman geçirebileceğiniz, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir mekan olarak tasarladık. Uzman kadro eşliğinde tüm teknolojik imkanlar kullanılarak ürettiğimiz kahve ile adı gibi ''hatırlı bir keyif'' sunmayı amaç ediniyoruz. Bugün bizleri açılışımızda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.