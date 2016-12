Kesen’den teröre tepki

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, terör saldırılarını kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Kesen, insanlık adına utanç verici olarak gördükleri terör saldırılarını lanetlediklerini belirterek, “Kanla beslenen terör örgütleri, arzu ettiği tabloya asla ulaşamayacak” diye konuştu.

Terör saldırılarında şehit düşen polis ve askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, “Adı ve sanı ne olursa olsun terör örgütleri, iyi bilmelidirler ki; Türkiye Cumhuriyeti ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür ve her türlü saldırıya, haince girişimlere karşı bu bütünlüğünü sürdürecektir. Bu odaklar yine bilmelidirler ki; bu topraklarda ülke ve millet bütünlüğüne, devletin bağımsızlığına karşı saldırıya girişmiş nice bahtsızlar görülmüş ancak, hak ettikleri cevabı almakta da gecikmemişler; bu suretle tarihin çöplüğünde yerlerini almışlardır. Ne bu hain saldırı ve ne de bundan sonra girişilecek haince saldırılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını, tek vatan ve tek devlet eksenini değiştiremeyecektir” ifadelerini kullandı.

Terörün insanlığa yönelmiş bir suç olduğunun altını çizen Kesen, “Teröre karşı bu ruh ile tek yumruk olarak terörü topraklarımızdan kazıyacağımıza inancımız tamdır. Terör insanlığa yönelmiş bir suçtur. Terörün dini, dili, ırkı ve milleti yoktur. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Masum insanları katledenler, insanlık dışı şiddete ve teröre başvuranlar asla insan olamazlar. Türkiye Cumhuriyetini yıldırmaya çalışan hainlere karşı devlet ve millet olarak dimdik ayaktayız. Milletimizi ayrıştırma çabasında olan mihraklar ve onların maşaları olan tüm terör örgütlerinin önündeki en büyük engel milletimizin birliği ve sarsılmaz iradesidir.

Masum yurttaşlarımızın kanı ile beslenen terör, hiç bir hedef gözetmeksizin kullandığı insanlık dışı, canice yöntemlerle korkunun, güvensizliğin egemen olduğu, hiçbir yurttaşın yaşam güvencesinin kalmadığı, sokağa çıkmaktan korkar hale geldiği bir toplum yaratma gayretindedir. Ülkenin birliği ve huzurunu hedef alan terör örgütlerinin bu kirli tezgâhını boşa çıkarmak, hepimiz için her zamankinden daha öncelikli ve kaçınılmaz bir görevdir. Masum insanların kanları ile yazılmaya çalışılan her türlü mesajı elimizin tersiyle iterek, kimden, kime uygulandığına ve hangi metodu kullandığına bakmaksızın terörün her türlüsünü lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, son olarak, “Milletimize ve onun en değerli parçalarından biri olan güvenlik güçlerimize bir kez daha başsağlığı diliyor ve ülkemizin bu karanlık günlerden sağduyusu, sabrı ve bin yıldır yoğurduğu birlikte yaşama kültürü ile sağ salim çıkacağına dair inancımızı bir kez daha paylaşıyoruz. Bu ülkenin her metrekaresinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve çocuk cıvıltılarının hakim olduğu günleri sonsuza değin yaşamak istiyoruz" dedi.