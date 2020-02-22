Kerpiç evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

Olay, Kümbet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 2 katlı kerpiç evin birinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, içinde kimsenin oturmadığı evdeki alevlere müdahale etti. Sahibi tarafından kullanılmadığı öğrenilen evde bulunan plastik malzemelerin tutuşması sonucu çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin çabası ile kontrol altına alındı.
Öte yandan, vatandaşların evin yıkık olan duvarından içeriye giren çocuklar tarafından çıkarılmış olabileceği yönünde bilgi vermeleri üzerine polis ekipleri, kundaklama şüphesi doğrultusunda çalışma başlattı.
Öte yandan, vatandaşların evin yıkık olan duvarından içeriye giren çocuklar tarafından çıkarılmış olabileceği yönünde bilgi vermeleri üzerine polis ekipleri, kundaklama şüphesi doğrultusunda çalışma başlattı.