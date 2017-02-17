Kentpark’tan şehit ailelerine alış veriş çeki

Elbistan’ın en büyük alış veriş merkezlerinden biri olan Kentpark, şehit ailelerine alış veriş çeki hediye etti.

Kentpark Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ödemiş, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canları bu vatan için seve seve feda eden ve bu uğurda şehit olanların geride bıraktıkları ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’ni ziyaret ederek, şehit ailelerine alış veriş çekleri takdim edilirken, şehit aileleri ise Kentpark yöneticilerine teşekkür ettiler.



