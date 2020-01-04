Kentpark’tan her haftaya özel kampanya

2008 yılından beri Elbistan ve bölge halkına veren Kentpark AVM, yeni yılda da kampanyalarına yenisi ekleyerek devam ediyor.

Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 10 şubemizde hizmet veriyoruz. Yeni yılla birlikte her hafta farklı bir ürün grubunda indirimlerimiz olacak.6-12 Ocak tarihleri arasında indirim kampanyalarımıza ek olarak çay, kahve ve şeker grubu ürünlerinde de çok cazip indirimlerimiz olacak. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.