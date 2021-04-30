Kentpark’tan bayramlık fiyatlar

Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Elbistan Kentpark AVM, Ramazan Bayramı öncesinde “bayramlık fiyatlar” sloganıyla indirim kampanyası başlattı.

30 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ‘bayramlık fiyatlar’ sloganıyla Ramazan Bayramına özel çok cazip fiyatlar ve özel indirim kampanyalarımız olacak. Ramazan Bayramı öncesinde İndirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.