Kentpark’tan '5-10-15 TL Günleri Kampanyası'

31 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak “5-10-15TL Günleri Kampanyası” ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. 31 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında gıdadan zücaciyeye, kişisel bakımdan temizlik malzemelerine kadar birçok üründe ‘5-10-15TL Günleri Kampanyası’ kapsamında özel çok cazip fiyatlar ve özel indirimlerimiz olacak. İndirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.