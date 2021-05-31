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Kentpark’tan '5-10-15 TL Günleri Kampanyası'

Elbistan'ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM, 31 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak '5-10-15 TL Günleri Kampanyası'nı başlattı

Kentpark’tan '5-10-15 TL Günleri Kampanyası'
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31 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak “5-10-15TL Günleri Kampanyası” ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. 31 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında gıdadan zücaciyeye, kişisel bakımdan temizlik malzemelerine kadar birçok üründe ‘5-10-15TL Günleri Kampanyası’ kapsamında özel çok cazip fiyatlar ve özel indirimlerimiz olacak. İndirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.

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Kentparktan 51015 TL Günleri Kampanyası