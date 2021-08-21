Kentpark’tan 13. yıla özel indirimler

21-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerle ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada “Kentpark AVM olarak 13. yılımıza özel indirim kampanyaları düzenledik. Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. 21-31 Ağustos tarihleri arasında gıdadan zücaciyeye, kişisel bakımdan temizlik malzemelerine kadar birçok üründe kuruluşumuzun 13. yılına özel çok cazip fiyatlar ve özel indirimlerimiz olacak. İndirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.