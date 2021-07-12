Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kaymakam Demir’den 15 Temmuz etkinliklerine davet
Kaymakam Demir’den 15 Temmuz etkinliklerine...
ELOFF, Sivas yarışlarından 2 kupayla döndü
Elbistan Doğa Sporları ve Ofrroad...
Elbistan Festivali’nde 350 bin kişinin gözü üzerinizde olacak
Elbistan Festivali’nde 350 bin kişinin...
Uyuşturucu satıcılarına eşzamanlı operasyon: 11 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına eşzamanlı operasyon: 11...
banner191
banner162

Kentpark’ta ‘Bayram İndirimleri’ başladı

Elbistan'ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM, 1 Ağustos'a kadar sürecek kurban bayramı indirimlerini başlattı.

Kentpark’ta ‘Bayram İndirimleri’ başladı
banner167

1 Ağustos’a kadar devam edecek indirimlerle ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. Kentpark'ın avantaj kart sahibi müşterilerimiz, bayramı şekeri, Türk kahvesi, tatlı çeşitleri ve temizlik malzemeleri gibi yüzlerce üründe yapılan indirimlerden 1 Ağustos 2021 tarihine kadar faydalanabilecek. İndirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kentparkta Bayram İndirimleri Başladı