Kentpark’ta ‘Bayram İndirimleri’ başladı

1 Ağustos’a kadar devam edecek indirimlerle ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. Kentpark'ın avantaj kart sahibi müşterilerimiz, bayramı şekeri, Türk kahvesi, tatlı çeşitleri ve temizlik malzemeleri gibi yüzlerce üründe yapılan indirimlerden 1 Ağustos 2021 tarihine kadar faydalanabilecek. İndirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.