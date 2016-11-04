Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kentpark Tepebaşı Şubesi hizmete açıldı

Kentpark Alışveriş Merkezi, Tepebaşı Şubesini Orhangazi Mahallesi Tepebaşı Caddesi üzerinde düzenlenen törenle hizmete açtı.

Bu haber kez okundu.

Kentpark Tepebaşı Şubesi hizmete açıldı

            Kentpark Alışveriş Merkezi, Tepebaşı Şubesini Orhangazi Mahallesi Tepebaşı Caddesi üzerinde düzenlenen törenle hizmete açtı.

2008 yılından beri Elbistan’da birçok mahallesinde hizmet veren Kentpark Alışveriş Merkezi, Tepebaşı Şubesi ile hizmet ağını genişletti.

Kentpark AVM Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ödemiş, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Tepebaşı Şubesini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şubemizde gıdadan, zücaciyeye kadar birçok üründe geniş ürün yelpazesi ile hizmet veriyoruz. Kentpark AVM olarak binlerce çeşit ürünü uygun fiyatlarla müşterilerimize sunuyoruz. Mağazamıza gelen müşterilerimiz, profesyonel eğitimli personelimiz sayesinde kendilerini özel hissetmelerinin yanı sıra, huzurlu alışveriş imkânını bir arada yaşatıyoruz. Açmış olduğumuz şubemizde uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışı içerisinde halkımıza hizmet vereceğiz.”

Tepebaşı Şubesinin hayırlı olması dileklerinde bulunan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel,  açılış öncesinde, dua etti. Yapılan duanın ardından Kentpark Tepebaşı Şubesinin açılış kurdelesi kesildi.

 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
altan 2 ay önce

fabrika açmayın üretmeyin market açın tüketelim bugün üretmeyen tüketen toplumlar yarın tükenmeye mahkumdur.Parası olan market açsın işsizlik tavan yapmış üretim yok peki milyon tane market var elbistanda fakat insanların cebinde para yok üretim yok ki insanlar çalışıp kazansın marketten alışveriş yapsın .Biraz ileriyi düşünen fabrika açar.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ferhat kara 2 ay önce

Elbistanin sesi bunlarla ortak misiniz zaten bu yorumu yayinlamayacaksiniz

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
kamil koç 2 ay önce @Ferhat kara

ferhat ne haber, doğru demişsin valla

Beğenmedim! (1)
Avatar
DOĞAN DOĞANCAN 2 ay önce

ZENGİN DÜŞMANI EDEBİYATI YAPMAYIN.BU İNSANLARIN AÇTIKLARI ŞUBELERBE ENAZ 10 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLUYOR.10X4=40 İNSANIN KARNI DOYUYOR.

Cevapla
Beğenmedim! (2)

banner27

banner29