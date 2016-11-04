Kentpark Tepebaşı Şubesi hizmete açıldı

Kentpark Alışveriş Merkezi, Tepebaşı Şubesini Orhangazi Mahallesi Tepebaşı Caddesi üzerinde düzenlenen törenle hizmete açtı.

2008 yılından beri Elbistan’da birçok mahallesinde hizmet veren Kentpark Alışveriş Merkezi, Tepebaşı Şubesi ile hizmet ağını genişletti.

Kentpark AVM Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ödemiş, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:





“Tepebaşı Şubesini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şubemizde gıdadan, zücaciyeye kadar birçok üründe geniş ürün yelpazesi ile hizmet veriyoruz. Kentpark AVM olarak binlerce çeşit ürünü uygun fiyatlarla müşterilerimize sunuyoruz. Mağazamıza gelen müşterilerimiz, profesyonel eğitimli personelimiz sayesinde kendilerini özel hissetmelerinin yanı sıra, huzurlu alışveriş imkânını bir arada yaşatıyoruz. Açmış olduğumuz şubemizde uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışı içerisinde halkımıza hizmet vereceğiz.”

Tepebaşı Şubesinin hayırlı olması dileklerinde bulunan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, açılış öncesinde, dua etti. Yapılan duanın ardından Kentpark Tepebaşı Şubesinin açılış kurdelesi kesildi.



