Kentpark AVM, Ramazan ayını kampanyalarla karşılıyor

2008 yılından beri Elbistan ve bölge halkına hizmet veren Kentpark AVM, Ramazan ayı öncesinde kampanyalarına yenilerini ekleyerek devam ediyor.

‘Ramazan bereketiyle geldi’ sloganıyla Ramazan ayını indirimlerle karşıladıklarını belirten Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. 9-28 Nisan tarihleri arasında Ramazan ayına çok cazip fiyatlar ve özel indirim kampanyalarımız olacak. Ramazan ayına özel hazırlanan gıda paketlerini, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre farklı içerik ve fiyat seçenekleriyle satışa sunduk. Ramazan süresince iftar ve sahur sofraları için düşünülerek hazırlanan koliler, temel gıda maddelerinden oluşuyor. Firmaların personeline veya hayırsever vatandaşların ihtiyaç sahiplerine yapacakları yardım ve bağışlar için gıda paketlerimizin yanı sıra alışveriş çeki seçeneğimiz de bulunuyor. İndirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.