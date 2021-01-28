banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Kenti karanlığa gömen arıza giderildi

Elbistan’ın ana iletim hattı üzerinde bulunan direkte kablo kopması sonucu oluşan arıza, ekiplerin çalışması sonucunda giderildi.

Kenti karanlığa gömen arıza giderildi
 

Elbistan’ın ana iletim hattı üzerinde bulunan direkte kablo kopması sonucu oluşan arıza, ekiplerin çalışması sonucunda giderildi.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, enerji iletim hatlarına da zarar verdi. Şiddetli rüzgar, nedeniyle Elbistan’ın ana iletim hattının geçtiği Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan ikiz direkteki kablo koptu. Kopan kablo nedeniyle, ilçeye bağlı merkez ve kırsalda bulunan birçok mahalle karanlığa gömüldü. Saat 23.00 sıralarındaki geniş çaplı kesintinin ardından AKEDAŞ ekipleri, arızayı gidermek için bölgede çalışmalarına başladı. AKEDAŞ ekiplerine, itfaiye görevlileri de destek verdi. İtfaiyeye ait aracın merdiveni ile ikiz direğe ulaşan AKEDAŞ ekipleri, kopan kabloyu yeniden bağlayarak arızayı giderdi.

İlçe genelindeki diğer bölgelerin hatlarının kontrol edilmesinin ardından 00.45 itibariyle elektrik verildi.




Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler: