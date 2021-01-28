Kenti karanlığa gömen arıza giderildi

Elbistan’ın ana iletim hattı üzerinde bulunan direkte kablo kopması sonucu oluşan arıza, ekiplerin çalışması sonucunda giderildi.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, enerji iletim hatlarına da zarar verdi. Şiddetli rüzgar, nedeniyle Elbistan’ın ana iletim hattının geçtiği Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan ikiz direkteki kablo koptu. Kopan kablo nedeniyle, ilçeye bağlı merkez ve kırsalda bulunan birçok mahalle karanlığa gömüldü. Saat 23.00 sıralarındaki geniş çaplı kesintinin ardından AKEDAŞ ekipleri, arızayı gidermek için bölgede çalışmalarına başladı. AKEDAŞ ekiplerine, itfaiye görevlileri de destek verdi. İtfaiyeye ait aracın merdiveni ile ikiz direğe ulaşan AKEDAŞ ekipleri, kopan kabloyu yeniden bağlayarak arızayı giderdi.

İlçe genelindeki diğer bölgelerin hatlarının kontrol edilmesinin ardından 00.45 itibariyle elektrik verildi.







