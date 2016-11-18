Kent Müzesine dönüşecek Polisevinde tahliye işlemi başladı

Elbistan’da 84 yıl önce inşa edilen, uzun süre hükümet konağı ve polisevi olarak kullanıldıktan sonra kent müzesine dönüşmesi kararlaştırılan tarihi binada, tahliye işlemleri başladı.

Elbistan’ın en önemli tarihi yapılarından biri olan ve 11 yıldır polisevi olarak kullanılan binanın kent müzesi haline getirilmesi için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın girişimleri sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen tarihi yapıda restorasyon ve diğer çalışmalar için tahliye işlemleri başlatıldı. Polisevindeki eşyalar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına götürülüyor. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından da restorasyon ihalesini alan firmanın çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Başbakanlık Tanıtma Fonu Katkılarıyla tanıtımı yapılan, 1932 yılında hükümet konağı olarak inşa edilen ve şu an hâlihazırda Polisevi olarak kullanılan alanda Kahramanmaraş Valiliği tarafından binanın restorasyonu ve müze olarak faaliyete geçirilmesi için hazırlanan proje doğrultusunda 1 yıldan fazla süredir çalışma sürdürülüyor. Bu süre zarfında Elbistan’ın tarihi kimliğini yansıtan binanın restorasyonu için rölöve çizimleri, restorasyon projesi ve teşhir tanzim projeleri hazırlandı. Binanın kent müzesi olarak yeniden işlevlendirilmesine yönelik güçlendirilmesiyle ilgili tüm projeler yüklenici firma ekipleri tarafından uygulamaya hazır hale getirildi. Çalışmalar, polisevini kapsayan alanda bütüncül bir anlayışla sürdürülecek. Binadaki restorasyonun yanı sıra çevre düzenlemesi de yapılacak.

Elbistan’a tarihi ve kültürel anlamda büyük katkı sunacak kent müzesi projesi hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, “Polisevi ilçemizin tarihi binalarından, özel yapılarından biridir. Daha önce hükümet konağı olarak kullanılmış ve şuan hali hazırda polisevi olarak kullanılmaktadır. Elbistan'ımızın gurur duyacağı bir projenin çalışmaları başlıyor. Bu tarihi yapının amacına, tarihi kimliğine ve kişiliğine uygun olarak kullanılması noktasında vatandaşlarımızın da desteği oldu. Kent müzesi, bölgenin prestijli projelerinden biri olacak" ifadelerini kullanmıştı.



