Kent Müzesi, yılsonunda açılıyor

Elbistan’da hüküm sürmüş uygarlıklarla ilçenin yakın tarihine ışık tutan yüzlerce eserin sergileneceği Kent Müzesi’nde son hazırlıklar tamamlanıyor. Teşhir salonlarındaki ince rötuşların yapıldığı Elbistan Kent Müzesi’ndeki geçmişe yolculuk, bahçe kapısından girişte başlıyor. Tarihi sütunların çevrelediği yol ve bahçede birçok eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığın çalışmalarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Elbistan Müzesi, Edirne Hıdırlık Tabyası'nda Balkan Savaşları Müzesi, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Mersin Tarsus Müzesi, Kilis Müzesi, Manisa Müzesi, Tunceli Müzesi ve İstanbul Atlas Sinema Müzesinin ziyarete açılma çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Bakan Ersoy, bu yılsonunda müzelerin açılışının gerçekleştirileceğini ifade etti.

1500 eser yer alacak

Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Elbistan’da şimdiye kadar gün yüzüne çıkarılmış önemli eserlerden biri olan ‘Karahöyük Steli’nin de sergilendiği Elbistan Kent Müzesi’nde 1500 eser yer alacak.

Kapılarını ziyaretçilerine açmak için gün sayan Elbistan Kent Müzesi’nde eser tanzim çalışmalarında sona gelindi. Elbistan Kent Müzesi’nde sergilenmek üzere bugüne kadar Ankara, Adana ve Kahramanmaraş’taki müzelerden eserler teşhir salonlarında yerini aldı. Elbistan Kent Müzesi’ne getirilen eserlerin birçoğu yakın zamanda Karahüyük ve Keçemağara’daki kazılarda bulunanlardan oluşuyor.

Elbistan Kent Müzesi’ne kazandırılan eserlerin arasında en önemlilerinden biri ise Prof. Dr. Tahsin Özgüç ile eşi Prof. Dr. Nimet Özgüç ve arkadaşları tarafından 1947 yılında Karahöyük’te yapılan kazılarda çıkartılan ‘Karahöyük Setli’. Milattan önce 12.yüzyıla dayandırılan ‘Karahöyük Steli, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden büyük bir titizlikle getirilerek Elbistan Kent Müzesi’nin girişine kondu. Ön yüzünde 9, yan yüzlerinde ise birer satırlık Luwi hiyeroglifi ile yazılmış kitabe bulunan ‘Karahöyük Steli’nin, Ir-Teshub adındaki bir Büyük Kral’ın Armanani adındaki memuru tarafından mitolojik fırtına tanrısına ithaf edildiği düşünülüyor.











