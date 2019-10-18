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Kent Meydanı çalışması, yüzde 90 oranında tamamlandı

Elbistan Belediyesi’nin, Çekül Vakfı tarafından hazırlanan 5. etap projesi kapsamında Ulu Camii önünü kapsayan Kent Meydanı Projesi, yüzde 90 oranında tamamlandı.

Kent Meydanı çalışması, yüzde 90 oranında tamamlandı

Çekül Vakfı ve Elbistan Belediyesi tarafından hazırlanan Kent Meydanı Projesi ile Elbistan’ın tarihi dokusu ve kültürü ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nde yapılan açıklamada, “ Çekül Vakfı tarafından hazırlanan 5. Etap projesi kapsamında çalışmalarımızı etap etap gerçekleştiriyoruz. Daha önce projenin 2. etabında yer alan Kaynarca bölgesinin çalışmalarını başlamıştık. Şimdi ise projenin 5. etabında yer alan Ulu Cami’nin önündeki bölgede Kent Meydanı yapımı çalışmamız yüzde 90 oranında tamamlandı. Bu projelerin hayata geçmesinde büyük emeği bulunan Sayın Bakanımız Mahir Ünal’a çok teşekkür ederiz. Elbistan gerek tarihi gerekse de geleceği itibari ile çok kıymetli, çok önemli bir şehir. Geçmişte medeniyetlere başkentlik yapmış Elbistan’ımızın tarihi ve kültürel birikimini koruyup ve bu tarihi birikimi ön plana çıkaracak projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Ulu Cami’in bulunduğu bölgede tarihi doku korunarak ve geliştirilerek çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kent Meydanı’nda şu ana kadar ışıklandırma, peyzaj çalışması ve çim ekimi tamamlanmıştır. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.


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Adsız ata 4 saat önce

Yapılan hizmetin kötüsü olmaz güzel de olur. Ancak elbistanın öncelikli sorunu kent meydanı değil trafik ve otopark. Keşke oraya kent meydanı yerine katlı otopark yapılsaydı o bölgenin trafik ve otopark sorununu bir parça çözerdi.

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Elbistanlibiri 3 saat önce

Bravvo super baskan mehmet gurbuz.herkes takdir ediyor

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Murat 2 saat önce

Süper

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Bir garip 2 saat önce

Caminin karşısında otopark olmaz adsız ata . A

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Yok 2 saat önce

Elbistana naparsaniz yapin layik deyil 1 sene sonra bakin yapilan yerlere parklara ne haldeler

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Vatandaş 2 saat önce

O bölgeye katli otopark isteyen sevgili arkadaşımız. Ulu Cami ilcemiz icin tarihi bir faktör bahçesinde zatlarin mezarı var. Bir gününüzü ayırıp ziyaret ederseniz anlayacaksınızdır. Sizin bahsettiğiniz proje caminin tarihini gölge de bırakır. Böyle bir yapının önünün boş kalması daha sağlıklı olacaktır. Gayet hoş ve güzel bir çalışma olmuş.

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Duyarlı Albıstani 2 saat önce

Evet Arkadaşın biri çok güzel bir konuya temas etmiş teşekkür ve takdir ediyorum bir iş yapılırken iyi bir fizibilite yapıp ilçenin önceliklerine bakmak gerek malesef ilçede otopark sorunu çok büyük aslında o meydanın altına 2 kat kapalı otopark yapılıp üstünede kent meydanımı yapıyorsun ,parkmı yapıyorsun ne yapıyorsan yap yani bir taşla bir kaç kuş vurmak varken taşı havaya atıp bir kuşun gelip çarpmasını bekliyoruz.sayın başkan sağolsun birşeyler yapmaya çalışıyor ama yönlendiriciler(danışmanların)hayal gücü dar öyle oluncada yapılan işler kadük oluyor ama yinede geçmiş başkanlara nazaran bu başkanın çapı bir numara büyük gibi geliyor başarılar dilerim.HERŞEY ALBISTAN İÇÜN

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Musa 2 saat önce

Ellerinize sağlık

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