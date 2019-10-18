Kent Meydanı çalışması, yüzde 90 oranında tamamlandı

Çekül Vakfı ve Elbistan Belediyesi tarafından hazırlanan Kent Meydanı Projesi ile Elbistan’ın tarihi dokusu ve kültürü ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nde yapılan açıklamada, “ Çekül Vakfı tarafından hazırlanan 5. Etap projesi kapsamında çalışmalarımızı etap etap gerçekleştiriyoruz. Daha önce projenin 2. etabında yer alan Kaynarca bölgesinin çalışmalarını başlamıştık. Şimdi ise projenin 5. etabında yer alan Ulu Cami’nin önündeki bölgede Kent Meydanı yapımı çalışmamız yüzde 90 oranında tamamlandı. Bu projelerin hayata geçmesinde büyük emeği bulunan Sayın Bakanımız Mahir Ünal’a çok teşekkür ederiz. Elbistan gerek tarihi gerekse de geleceği itibari ile çok kıymetli, çok önemli bir şehir. Geçmişte medeniyetlere başkentlik yapmış Elbistan’ımızın tarihi ve kültürel birikimini koruyup ve bu tarihi birikimi ön plana çıkaracak projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Ulu Cami’in bulunduğu bölgede tarihi doku korunarak ve geliştirilerek çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kent Meydanı’nda şu ana kadar ışıklandırma, peyzaj çalışması ve çim ekimi tamamlanmıştır. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.



