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Kent Konseyi’nin yeni yönetimi belirlendi

Elbistan Belediyesi Kent Konseyi’nin yeni başkanı ve yönetiminin belirlendiği olağan genel kurul yapıldı.

Kent Konseyi’nin yeni yönetimi belirlendi
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Elbistan Belediyesi Kent Konseyi’nin yeni başkanı ve yönetiminin belirlendiği olağan genel kurul yapıldı.

Elbistan Belediyesi Kent Konseyi’nin olağan genel kurulu belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan olağan genel kurulda divan oluşturuldu. Genel kurul gündeminin okunmasından sonra 263 üyesi bulunan Elbistan Belediyesi Kent Konseyi’nin organ seçimlerine geçildi. İlk olarak yürütme kurulu üyeleri seçildi. Bu seçimin ardından Kadın ve Gençlik Meclisi’nde yer alacak isimler belirlendi. Son olarak da 263 üye arasından meclis başkanlıkları seçildi. Seçilen meclis başkanları, kendi hazırladıkları sosyal ve ekonomik projeleri Elbistan Belediyesi Meclisi’ne sunacak. Bu projelerin mecliste kabul edilmesi halinde gündeme alınacak.

Başkanlığını Nadir Adbay’ın yürüteceği Elbistan Belediyesi Kent Konseyi’nin üyeleri şu isimlerden oluştu:

“İlyas Elmas, Mehmet Gül, Hacı Mustafa Kılınç, Kürşat Bayazıt, Mikail Şahin, Mevlüt Kurt, Mehmet Burak Batur, Hacı Çiftlikli, Şerif Binbuğa, Nihat Kaya, Fevzi Emrah Kılıç, Fahri Cengizler, Ahmet Yalçın, Abdulkadir Dedeler, Hacı Aydın, Fehmi Gözükara, Yusuf Bolat, Mehmet Ali Kaya, Murat Polat ve Ömer Yılmaz.”

Kadın Meclisi’nde ise, “Dilek Otlutepe, Azime Okumuş, Belgin Karataş, Gülizar Daşo, Mürüvvet Pak, Fazilet Sevinç, Neslihan Akat, Nejla Çolakoğlu, Nuran Kutuzman, Fadime Kılınç, Özlem İlhan, Leyla Demir, Mukaddes Efe Topsakal, Sevgi Türk ve Seyhan Dedeler” yer aldı.

Gençlik Meclisi ise, “Muhammed Cuma Öztunç, Kadir Aslan, Durmuş Zor, Mehmet Doğan, Ahmet Pektaş, Emrullah Alaç, Kadir Köseoğlu, Yunus Emre Kılınç, Ümit Genç, Tacettin Doğan, Adnan Künili, Hacı Ömer Şahin ve Sinan Doğan” isimlerinden teşkil edildi.

Kent Konseyi Başkanı seçilen Nadir Adbay, şehrin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olacağı bir çalışma içerisinde olacaklarını söyledi.






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DOGAN DOGANCAN 3 hafta önce

DOSTLAR BİZİ PAZARDA GÖRSÜN MİSALİ..

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ali 3 hafta önce

kent konseyinin anlamını ya vatandaş bilmiyo yada kent konseyi oluşmasına vesile olanlar bu resimde görünen amca ve gençlere değil kent konseyi çıksınlar bunlara bir keçi teslim etmezler nasıl elbistanı teslim edecekler

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Alim 3 hafta önce

Bugüne kadar kent konseyinin ne yaptığını,ne yapacağını ve ne amaçla işlev yapacağını Allah aşıkına açıklayın.Ben bilmiyorum. Amacınız, hedefiniz nedir?
Rakip

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Bihruz 3 hafta önce

Gerçi nadir bey hiç gocamıyor maşAllah.önceki dönemlerde çok başarılı olduğu için ne başkan oldu sanırım. Birde mhp ilçe başkanının da orda olması ilginç. Tabi çarşı camii imamını unutmamak lazım

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Osman 3 hafta önce

Bu kent konseyi ne iş yapar Allah aşkına. Bırakın bu işleri hepsi yeme makam mevki isim yapma derdinde. Kime ne faydası var. Daha önceki dönemde kent konseyine Belediyeden ne kadar para harcandı onu açıklayın önce.Yazık vAllahi yazık. Ondan sonra ülke batıyor belediyenin parası yok, deniyor. Gereksiz bir şey.

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hamit 3 hafta önce

Bu konsey ne yapacak...

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Rıfat ipek 3 hafta önce @hamit

kURTLAR VADİSİ

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Ne ise yarıyor bu kent konseyi. 3 hafta önce

Yaşım 42 oldu hala memleke yap bozdan kurtulamadı. Yıl 2019 hâlâ belediyeye diyoruzki su yolları yap neymiş belediyenin parası heba edilmemiş. Sayın başkan bari boru döşenen yerleri asfaltlasaniz.

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TURAN KÖSE 3 hafta önce

HAYIRLI OLSUN ANCAK BİR SORUM OLACAK BU KENT KONSEYİ GÖNÜLLÜLÜK ESASIMI YOKSA MAAŞLI MI BU ELBİSTAN KAMUOYU OLARAK AÇIKLANMALI VE GÖREV VE YETKİLERİ NEDİR

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