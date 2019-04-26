Kent Konseyi tekrar hayata geçiyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün Belediye Başkanlığına başlaması ile birlikte Kent Konseyi tekrar hayata geçmeye hazırlanıyor. Kent Konseyi 2 Mayıs Perşembe günü, Belediye Düğün Salonunda saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Genel Kurul toplantısını gerçekleştirerek görevine başlayacak.

Kent Konseyi’nin açılmasının önemine vurgu yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz; “Belediye, ben yaptım oldu mantığı ile değil her kesimin istek ve talepleri ile yönetilmelidir. Biz bu şehirde sözü ve gönlü olan, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar ve bu şehirde yaşayan herkesin fikrine önem veriyoruz. Bu sebeple de Kent Konseyimizi hayata geçirmeye karar kıldık. Kent Konseyimizle yapacağımız istişare toplantıları ile beraber alınan kararları, şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.