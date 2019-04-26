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Kent Konseyi tekrar hayata geçiyor

Elbistan Belediyesi Kent Konseyi, Genel Kurul Toplantısı ile hayata geçiyor. Kent Konseyi’nin yönetimi, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak genel kurul ile yönetim belirlenecek.

Kent Konseyi tekrar hayata geçiyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün Belediye Başkanlığına başlaması ile birlikte Kent Konseyi tekrar hayata geçmeye hazırlanıyor. Kent Konseyi 2 Mayıs Perşembe günü, Belediye Düğün Salonunda saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Genel Kurul toplantısını gerçekleştirerek görevine başlayacak.

Kent Konseyi’nin açılmasının önemine vurgu yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz; “Belediye, ben yaptım oldu mantığı ile değil her kesimin istek ve talepleri ile yönetilmelidir. Biz bu şehirde sözü ve gönlü olan, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar ve bu şehirde yaşayan herkesin fikrine önem veriyoruz. Bu sebeple de Kent Konseyimizi hayata geçirmeye karar kıldık. Kent Konseyimizle yapacağımız istişare toplantıları ile beraber alınan kararları, şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

 

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Elbistanli 4 hafta önce

Bu kent konseyi denen ne işe yarıyor ne iş yapiyor biri aciklasin kac kişi belediyeden para aliyor orada bilmek vatandaşın hakkı

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Vatandaş 4 hafta önce

Sayın başkan:
Kent konseyi, dernekler, vakıflar ve spor kulüpleriyle ilişkilerde toplum yararı, bütçe imkanları ve 5393 sayılı kanun gereği hizmetlerin önceliği gözetilmeli.
- Elbistan kültürü ve sosyal bilinç ve ahlaklı toplumun inşaası için çalışılmalı
- Kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı, şeffaflık sağlanmalı
- Nepotizm ve partizanlıktan uzak durulmalı
- Kanunların öngördüğü bütçe dışında bütçe ve fonlar kurulmamalı.
- Büyükşehir ve bağlı kuruluşları ile iyi ilişkiler kurularak hizmetlerin bütünlüğü sağlanmalı
- Çevre konusunda duyarlı olunmalı
-Su kaynakları ve diğer kaynaklar korunmalı
-Demokratik toplum yapısına ve adalete uygun imar plan ve uygulamaları hayata geçirilmeli
- Belediye çalışanları denetlenmeli
- Bütçe dengesini bozacak şehre değer katmayan popülist harcamalardan kaçınılmalı,
- Köylerin ve tarımın geliştirilmesi için projeler yapılıp uygulanmalı,
- Belediye gelirleri hiç bir ayrım gözetmeksizin ilgililerden zamanında alınmalı
-İstişareye önem verilmeli, zayıflar gözetilmeli, ben yaptım oldu mantığından uzak durulmalı,

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Vatandaş 4 hafta önce

Millete iş bulmaya çalışın kardeşim böyle şeyler ile uğraşmayın oraya bide celali müdür atarlar şimdi birde makam arabası da lazım

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elbistanlı 4 hafta önce

ilçe kütüphanesi olmasında ne sakınca var...

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elbistanlı 4 hafta önce

boş işler

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ELBİSTANLI 3 hafta önce

SANAT TARİHÇİLERİNE DE KENT KONSEYİNDE YER VERİLİR UMARIM...

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Muhammet 3 hafta önce

Umarım akl-i selim yorumlara kulak verirsiniz.Düşünmekten aciz okumadan yazmaya çalışan insanlarin yaptığı yorumlar dikkate alınmaz.vatandaş mustear adıyla yazan arkadaşımız çok güzel konulara değinmiş o yorumu atlayıp zavallı muptezellerin yorumunu dikkate alırsanız bir önceki dönem gibi ilçeye hiçbir hizmet yapmazsiniz.

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1 ay geçti halen icraat yok 3 hafta önce

Başkan 1 ay oldu ve halen bir icraat yok seçimlerden önce ki vaadler i unutmayın 5 yıl çabuk geçer

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