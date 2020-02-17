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Kent Konseyi Kadın Meclisi’nden örnek davranış

Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, okulların tatil edilmesi ile birlikte taşımalı öğrenciler için hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi’nden örnek davranış
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 Örnek bir davranışa imza atan Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi,  geçtiğimiz hafta içinde okulların olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edilmesinin ardından öğrenciler için önceden hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Çalışma hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçemizde 13-14 Şubat tarihlerinde eğitime ara verilmişti. İlçemizde taşımalı eğitim gören 2 bin öğrenci için düzenli olarak çıkarılan yemekler, okulların tatil edilmesi ile birlikte boşa çıkmıştı. Belediyemiz Kent Konseyi Kadın Meclisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için harekete geçti. Bu kapsamda Orhangazi, Tepebaşı, Kümbet, Kızılcaoba ve Karaelbistan Mahallelerimizde dağıtım yapıldı. Temizlik ve hijyen ön planda tutularak hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerdeki kişi sayısına göre özel kaplara konuldu ve daha sonra araçlara yüklenen yemekler tek tek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıldı” denildi.






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