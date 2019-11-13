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Kent Konseyi Kadın Meclisi’nden diyabet semineri

Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadınlara yönelik olarak diyabet ve diyabetten korunma yollarının anlatıldığı bir seminer düzenledi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi’nden diyabet semineri
Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla kadınlara yönelik olarak diyabet, belirtileri ve korunma yollarının anlatıldığı bir seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Hacer Kayaalp katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’ndaki programda konuşan Kayaalp, diyabetin çeşitleri, belirtileri, kısa ve uzun zamanda yaptığı komplikasyonlar, tedavisi ve takibi, diyabetik hastalarında ayak bakımı, böbrek sağlığı ve koruma, tuz tüketimi konularında bilgiler verdi. Kayaalp, ayrıca, katılımcıların diyabetle ilgili soruları cevaplandırdı.

Seminerde uzman diyetisyenler tarafından kan şekeri ölçümü, yaşa göre kilo kas ve yağ analizi ve sonuç değerlendirmeleri yapıldı. Son olarak doğal beslenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla "elma al, ilaç alma " sloganı ile tüm katılımcılarla elma ikramında bulunuldu.






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