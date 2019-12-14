Kent Konseyi Kadın Meclisi’nden ‘Değişen dünya ve aile’ semineri

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli İrade toplantı salonunda ilki düzenlenen seminere Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Bülbülzade Vakfı Öğretmen Birimi Sorumlusu ve Gaziantep İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Özmantar konuşmacı olarak yer aldı.

Seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Kent Konseyi Başkanı Nadir Adbay, MHP Elbistan Kadın kolları İlçe Başkanı Zübeyde Kozanoğlu, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve aileler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Nadir Adbay, 15 günde bir düzenleyecekleri seminerler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra kürsüye davet edilen seminere Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Bülbülzade Vakfı Öğretmen Birimi Sorumlusu ve Gaziantep İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Özmantar, “Aile içi iletişimi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için; ailenin ne demek olduğunu çok iyi kavramak gerekir. Aile; ihtiyaç duymak demektir. Fertlerin birbirine yaslanarak ihtiyaçlarını gidermesidir. Birbirine dayanmaktır. Ailede huzuru yakalayan insan daha verimli bir çalışan, doğaya, çevreye, insanlığa daha faydalı bir birey olacaktır. Aile içerisinde yaşanan sorunlar, aile içi iyi bir iletişim ile ortadan kaldırılabilir” dedi.

Seminer, İbrahim Özmantar’ın katılımcıların sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.









